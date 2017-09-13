Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стали известны детали программы форума "Сообщество" в Ставрополе

Новости партнеров
13 сентября, 17:16 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 сентября 2017 г. /Общественная палата РФ/. Представители власти, бизнеса, НКО и гражданские активисты смогут обменяться идеями, реализовать свои проекты, повысить уровень знаний, обсудить проблемы региона и наметить дальнейшие планы его развития в рамках форума "Сообщество", который пройдет в Ставрополе 26-27 сентября.

Программа мероприятий состоит из множества круглых столов, сессий, дискуссий, мастер-классов. Примечательно, что каждое мероприятие пройдет в залах, названных в честь столиц федерального округа. Это своего рода "фишка" организаторов, символизирующая дань и уважение региону, принимающему форум. Так, на территории Ставропольского академического театра им. М.Ю. Лермонтова и Северо-Кавказского федерального университета гостей встретят холл "Магас", шатер "Нальчик", залы "Махачкала", "Ставрополь", "Грозный", "Черкесск" и "Владикавказ".

Открытие форума начнется с пленарной сессии и перейдет в ряд дискуссий, охватывающих наиболее актуальные проблематики СКФО. На площадках форума участники смогут повысить профессиональный уровень и получить новые знания посетив экспозицию "Успешные примеры межсекторного сотрудничества" и нетворкинг-сессию, во время которой эксперты расскажут, как установить деловые контакты и связи для реализации идей и проектов. В качестве развлекательных мероприятий, ожидается фестиваль уличной культуры от "Центра паркура "Оффбитс".

Все мероприятия второго дня будут распределены по секциям: "Финансирование", "Эффективность", "Инфраструктура", "Продвижение", "Социальные услуги", "Социальное проектирование". Участники форума узнают, как получить грант президента РФ на реализацию социального проекта, повысить эффективность работы НКО и привлечь волонтеров. Эксперты проведут мастер-классы "Информационная открытость" и "Успешные практики фандрайзинга", интенсив по брендингу и продвижению для НКО. Также пройдут игры "Разработка модели региональных ресурсных центров для третьего сектора" и "Сообщество". 

Впервые для более комфортной навигации в социальных сетях, организаторами мероприятия были продуманы специальные хэштеги, с помощью которых можно найти потенциальных партнеров, спикеров и лидеров мнений. Система хэштегов предусмотрена для следующих социальных сетей: VK, Facebook, Instagram. Для размещения и поиска информации, достаточно набрать #БудущееМолодежи, #ОбщественныйКонтроль, #ЖивоеСело, #ГородскаяСреда, #ДобрыеЛюди. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Cтарший вице-президент Apple по маркетингу Фил Шиллер на презентации iPhone X
День X: насколько хороши новые модели iPhone
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
5
В "Академическом" в первый класс пошли почти 1000 малышей
5
В Хакасии отметили День шахтера экологической акцией
5
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
2
Источник: при обыске у замглавы ФСИН обнаружены коллекция часов и крупная сумма денег
3
Партнеры "Газпрома" по "Северному потоку - 2" могут пересмотреть схему финансирования
4
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
5
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
6
Международные следователи изучают данные, полученные от России по крушению MH17
7
ФСБ задержала в Самаре лидера террористической ячейки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама