Стали известны детали программы форума "Сообщество" в Ставрополе

МОСКВА, 13 сентября 2017 г. /Общественная палата РФ/. Представители власти, бизнеса, НКО и гражданские активисты смогут обменяться идеями, реализовать свои проекты, повысить уровень знаний, обсудить проблемы региона и наметить дальнейшие планы его развития в рамках форума "Сообщество", который пройдет в Ставрополе 26-27 сентября.

Программа мероприятий состоит из множества круглых столов, сессий, дискуссий, мастер-классов. Примечательно, что каждое мероприятие пройдет в залах, названных в честь столиц федерального округа. Это своего рода "фишка" организаторов, символизирующая дань и уважение региону, принимающему форум. Так, на территории Ставропольского академического театра им. М.Ю. Лермонтова и Северо-Кавказского федерального университета гостей встретят холл "Магас", шатер "Нальчик", залы "Махачкала", "Ставрополь", "Грозный", "Черкесск" и "Владикавказ".

Открытие форума начнется с пленарной сессии и перейдет в ряд дискуссий, охватывающих наиболее актуальные проблематики СКФО. На площадках форума участники смогут повысить профессиональный уровень и получить новые знания посетив экспозицию "Успешные примеры межсекторного сотрудничества" и нетворкинг-сессию, во время которой эксперты расскажут, как установить деловые контакты и связи для реализации идей и проектов. В качестве развлекательных мероприятий, ожидается фестиваль уличной культуры от "Центра паркура "Оффбитс".

Все мероприятия второго дня будут распределены по секциям: "Финансирование", "Эффективность", "Инфраструктура", "Продвижение", "Социальные услуги", "Социальное проектирование". Участники форума узнают, как получить грант президента РФ на реализацию социального проекта, повысить эффективность работы НКО и привлечь волонтеров. Эксперты проведут мастер-классы "Информационная открытость" и "Успешные практики фандрайзинга", интенсив по брендингу и продвижению для НКО. Также пройдут игры "Разработка модели региональных ресурсных центров для третьего сектора" и "Сообщество".

Впервые для более комфортной навигации в социальных сетях, организаторами мероприятия были продуманы специальные хэштеги, с помощью которых можно найти потенциальных партнеров, спикеров и лидеров мнений. Система хэштегов предусмотрена для следующих социальных сетей: VK, Facebook, Instagram. Для размещения и поиска информации, достаточно набрать #БудущееМолодежи, #ОбщественныйКонтроль, #ЖивоеСело, #ГородскаяСреда, #ДобрыеЛюди.