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Сессия ПМЭФ в Южном федеральном округе: Астрахань стала центром притяжения инвестиций

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14 сентября, 10:44 UTC+3
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13 сентября 2017 года в Астрахани Фондом "Росконгресс" совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив была организована выездная сессия Петербургского международного экономического форума на тему "Регионы России: новые точки роста. Инвестиции в реальный сектор" в Южном федеральном округе. Сессия продолжила цикл мероприятий, направленных на расширение инвестиционных возможностей, развитие экспортного потенциала регионов и продвижение конкретных территорий.

Выездная сессия ПМЭФ в Астрахани вызвала большой интерес среди представителей органов власти и предпринимателей из Астраханской области и других регионов Южного федерального округа. Участие в мероприятии приняли ведущие эксперты в области инвестиций, сотрудники общественных организаций и журналисты. Спикерами пленарного заседания стали губернатор Астраханской области Александр Жилкин, временно исполняющий обязанности главного федерального инспектора Аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Юрий Аверин, корпоративный директор Агентства стратегических инициатив Елена Мякотникова, директор по межрегиональным коммуникациям Российского экспортного центра Дмитрий Макеев, директор Фонда развития промышленности Роман Петруца, директор Аналитического центра по СНГ компании EY Алексей Рыбников.

Говоря о важности развернувшихся в Астрахани дискуссий, губернатор Астраханской области Александр Жилкин подчеркнул: "Для нас очень важно, что на региональном уровне происходит трансформация идей Петербургского международного экономического форума".

Основной темой дискуссий на площадке мероприятия стало привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. Участники обсудили создание институтов и механизмов поддержки развития промышленности - от привлечения финансирования, поиска и внедрения технологических решений до помощи в поиске рынков сбыта в стране и за рубежом. Речь шла и о росте статистических показателей. "Сегодня открыто 29 производств с участием Фонда развития промышленности в разных регионах страны, а всего профинансировано уже 172 проекта. Уверен, благодаря выездной сессии ПМЭФ, которую организует Фонд „Росконгресс“, заявок на финансирование из Астраханской области станет еще больше", - отметил директор Фонда развития промышленности Роман Петруца.

Во второй части деловой программы участников ждала специальная брифинг-сессия Российского экспортного центра, на которой можно было ознакомиться с ключевыми проектами организации по поддержке российского бизнеса и с информацией о содействии продвижению российской продукции на внешних рынках. Отдельное внимание было уделено созданию и развитию открытой единой коммуникационной платформы для сбора и представления информации о мерах государственной поддержки для бизнеса, реализуемой РЭЦ совместно с Информационным агентством России ТАСС.

Подводя итоги, модератор пленарного заседания Ирина Афоничкина отметила: "Важность таких сессий сложно переоценить. Этот тот случай, когда на одной площадке встречаются представители власти, малого, среднего, крупного бизнеса, производственных компаний, деловых кругов. В режиме реального времени поднимаются самые различные вопросы, проблемы и, что немаловажно, находятся их решения. Формат выездных сессий ПМЭФ - это реальная поддержка и помощь в развитии регионов".

Петербургский международный экономический форум состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая 2018 года.

Дополнительная информация: www.forumspb.com.

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