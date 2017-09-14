Выставка "1917. Код революции" признана лучшим музейным проектом года

Выставка "1917. Код революции", подготовленная Музеем современной истории России совместно с Российским государственным архивом социально-политической истории (РГАСПИ), признана лучшим проектом 2017 года. 13 сентября он получил первую премию в музейном конкурсе Всероссийской историко-литературной премии "Александр Невский".

Выставка открылась в Музее современной истории России в марте и стала первым полномасштабным отечественным проектом, приуроченным к столетней годовщине революции 1917 года. Она была включена в официальный план мероприятий оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, связанных со 100-летием революции 1917 года в России.

Проект "1917. Код революции" направлен на стимулирование общественного интереса к изучению отечественной истории, обеспечение доступа к проверенной информации о трагических и драматических событиях 1917 года всем заинтересованным гражданам. Хронологически он охватывает период истории России с 1905 по 1918 гг. и анализирует сам феномен революции.

На выставке представлены личные вещи участников событий, записки вождя мирового пролетариата Владимира Ленина и другие уникальные экспонаты - от иллюминатора с легендарного крейсера "Аврора" и телефонного аппарата из штаба революционеров до оружия с места расстрела царской семьи и произведений искусства, родившихся под влиянием эпохальных событий.

Посетители могут увидеть редкие архивные документы, журналы и агитационные плакаты столетней давности. Благодаря современным технологиям и разработанным к выставке интерактивным программам есть возможность увидеть, о чем день за днем писали газеты в 1917 году, услышать воспоминания свидетелей и непосредственных участников революционных волнений.

Всего представлены более 1500 артефактов из фондов Музея современной истории России и Российского государственного архива социально-политической истории.

Согласно положению о конкурсе, на соискание премии "Александр Невский" выдвигаются "музейный работник (творческий коллектив) и созданный им музейный проект, направленный на сохранение памяти об исторических личностях, явивших своей жизнью пример истинного патриотизма и бескорыстной преданности Родине", а деяния "оказали особое влияние на общественную жизнь, науку, культуру и историю России".

Вторая премия присуждена проекту Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля "Двенадцать. Русские писатели как зеркало революции 1917 года. Из собрания Государственного литературного музея", третья - Краснодонскому музею "Молодая гвардия" за выставку "Сокровищница бессмертного подвига". Первое место в литературном конкурсе премии занял писатель Захар Прилепин с книгой "Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы".

Справка

Всероссийская историко-литературная премия "Александр Невский" учреждена ОАО "Талион" (г. Санкт-Петербург) и Союзом писателей России в 2004 году. В рамках премии действуют два конкурса: литературных исторических произведений и музейных мемориальных проектов. Премиальный фонд составляет 1 800 000 рублей. За 13 лет существования премии "Александр Невский" на конкурс было подано более 2200 книг и почти 550 музейных проектов. Ее победителями становились маститые писатели и увлеченные историей непрофессиональные литераторы, сотрудники известнейших музеев страны и энтузиасты народных и школьных музеев.

Адрес Музея современной истории России: ул. Тверская, 21

Для посетителей выставка открыта до 12 ноября 2017 г.

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