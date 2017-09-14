Газпромбанк Лизинг проведет конференцию по конкурентоспособности

Газпромбанк Лизинг проведет лизинговую конференцию "Конкурентоспособность в условиях меняющихся рынков", которая пройдет 14 ноября 2017 года в Москва-Сити, Crystal ballroom.

В мероприятии примут участие топ-менеджмент и представители крупнейших компаний из отраслей реального сектора экономики России, представители органов государственной власти, лизингового бизнеса и отраслевых ассоциаций.

В рамках конференции участники обсудят текущее состояние национальной экономики, перспективы развития лизингового бизнеса в России, в том числе его регулирование и специфику работы в различных отраслях. Своим опытом в области успешной реализации лизинговых проектов поделятся представители крупнейших клиентов компании Газпромбанк Лизинг.

"Достигнув максимального роста за последние четыре года, экономика России дает основания для осторожного оптимизма относительно перспектив компаний реального сектора. Именно лизинг, как один из наиболее гибких инструментов, может дать бизнесу необходимый импульс для эффективного роста в новых экономических условиях", - отметил заместитель председателя правления Газпромбанка Олег Ваксман.

"Вызовы, стоящие перед бизнесом в условиях меняющихся рынков, требуют нестандартных решений и уникальных финансовых продуктов, - отметил генеральный директор "Газпромбанк Лизинг" Максим Агаджанов, - Ежегодная лизинговая конференция - единственная на сегодняшний день профессиональная площадка, в рамках которой участники рынка, представители органов государственной власти и экспертного сообщества могут выстраивать прямой открытый диалог не только по ключевым проблемам отрасти, но и выработать скоординированный подход к созданию эффективных инструментов роста, с учетом всех потребностей рынка и практического опыта его ключевых участников".

Информационными партнерами второй лизинговой конференции являются ИД "Коммерсант", ИА "ТАСС", РБК и журнал "Лизинг Ревю".

Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте www.leasingconf.ru

Газпромбанк Лизинг - один из лидеров российского рынка лизинга. Компания входит в Группу Газпромбанка и является его уполномоченным партнером по реализации лизинговых проектов на всей территории России.

В 2016 г. лизинговый портфель Газпромбанк Лизинг превысил 120 млрд руб.

Газпромбанк Лизинг является уполномоченной лизинговой компанией Фонда развития промышленности при Минпромторге РФ по реализации государственной программы "Лизинговые проекты", а также уполномоченной лизинговой компанией Правительства Республики Беларусь по реализации национальной программы "Льготный лизинг".

Газпромбанк Лизинг - единственная компания на российском рынке лизинга, финансовая надежность которой подтверждена высшим рейтингом кредитоспособности "Национального Рейтингового Агентства" на уровне "AAA".

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