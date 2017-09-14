Google запускает проект "Вдали от столиц"

МОСКВА, 14 сентября 2017 г. Компания Google при поддержке Агентства стратегических инициатив объявляет о старте проекта "Вдали от столиц". Он создан, чтобы вся Россия узнала удивительные и вдохновляющие истории людей, живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Принять участие может любой желающий: владелец собственного бизнеса, режиссер, создатель стрит-арт объектов или основатель серфинг-школы. Главное, он должен работать в своем регионе и делать жизнь людей вокруг лучше.

"АСИ поддерживает тех, кто ищет возможность реализовывать свои идеи в бизнесе, социальной, культурной и научной сферах. Каждый день число перспективных проектов, которые создаются в регионах, увеличивается, и это - замечательно! Мы надеемся, что с помощью проекта "Вдали от столиц" удастся вдохновить людей начать претворять в жизнь свои идеи, и очень рады быть его частью", - прокомментировала Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив. - Если вы создали свой проект вдали от столиц и он положительно влияет на жизнь окружающих - вы именно тот, кто нам нужен! Заполните заявку на beyondcapitals.withgoogle.com и расскажите о том, как вы развиваете свой город (а может, поселок или деревню) или номинируйте кого-то из своих знакомых".

Заявки можно подавать в семи категориях: российский туризм, производство и ремесла, обучение и развитие, социальное обслуживание, спорт и здоровый образ жизни, культура, современные технологии. После модерации история будет опубликована на сайте, а информация станет доступна на Google Картах. Прием заявок продлится до 3 октября включительно.

Чтобы вдохновить на участие как можно больше людей, мы нашли несколько человек из разных уголков России, которые своим примером доказывают - совсем не обязательно жить или работать в столице, чтобы добиваться успеха. Эти люди стали послами нашего проекта. Денис Умутбаев, например, возрождает башкирскую породу лошадей недалеко от Уфы, Костас Марсан снимает фильмы, вдохновляясь природой родной Якутии, а Наталья Никитина открыла Музей "Коломенская пастила", традиционный вкус которой был уже практически забыт. Видео о послах проекта доступно по ссылке.

"Мы ищем людей, которым небезразличен мир вокруг и которые самостоятельно или вместе с единомышленниками стараются менять его к лучшему. За пределами Москвы и Санкт-Петербурга таких историй очень много, - сказал Дмитрий Кузнецов, глава Google Россия. - C помощью Google Карт и Поиска мы создали платформу "Вдали от столиц", чтобы собрать сотни таких историй и сделать их героев известными всей стране. Их пример должен вдохновить каждого из нас".

В октябре жюри проекта, в состав которого войдут музыкант Илья Лагутенко, режиссер и продюсер Егор Кончаловский, главный техноблогер России Валентин Петухов (aka Wylsacom), генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и руководитель компании "Додо Пицца" Федор Овчинников, определят финалистов. Затем пользователям со всей страны предложат отдать свой голос за самые интересные истории прямо в Google Поиске. Чтобы поддержать понравившегося участника, нужно будет ввести запрос "вдали от столиц" в поисковой строке. После этого пользователь увидит финалистов конкурса и сможет сделать свой выбор.

"От Москвы до любимого Владивостока - более девяти тысяч километров. Можно только догадываться, сколько талантливых людей живет на этой огромной территории. И даже если часть из этих людей расскажет о своих делах через проект Google “Вдали от столиц”, мы узнаем о своей стране много удивительных вещей. Я рад быть частью этого проекта. Участвуйте!" - сказал музыкант Илья Лагутенко.

"Я согласился принять участие в этом проекте, поскольку мне очень любопытно узнать, какие герои (а я уверен, что их много!) живут и работают в современной России. Без декораций и голливудских бюджетов они создают что-то новое и яркое здесь, а не уезжают за границу. Хорошо, что сейчас возник интерес и желание дать развитие талантливым начинаниям на своей земле. Проект интересен и с образовательной точки зрения", - отметил режиссер и продюсер Егор Кончаловский.

"В проекте "Вдали от столиц" я предвкушаю смелые технические решения и инновации. Это прекрасно - собрать все проекты на одной интерактивной карте России. Обещаю выбрать самое крутое и впечатляющее и рассказать об этом", - заявил Валентин Петухов.

В начале ноября будут объявлены имена победителей. Организаторы ждут заявок на beyondcapitals.withgoogle.com.

Информационные партнеры проекта: информационное агентство России "ТАСС", сайт KP.RU и радио "Комсомольская правда", журнал "Русский репортер". Более подробную информацию о проекте и об условиях участия можно узнать на официальном сайте, а также в группах в социальных сетях (Google+ и VK).

Alphabet Inc

Ларри Пейдж и Сергей Брин основали Google в 1998 году. С тех пор компания выросла, и теперь в ней работает более 50 тысяч человек по всему миру. Она предлагает пользователям доступ ко множеству популярных платформ и сервисов, таких как Поиск, Карты, Gmail, Android, Chrome и YouTube, а также широкие рекламные возможности. В октябре 2015 Google стала дочерней компанией Alphabet.

Агентство стратегических инициатив

Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (www.asi.ru) создана распоряжением правительства России от 11 августа 2011 года. Агентство оказывает поддержку коммерческим, социальным и образовательным проектам в части преодоления административных и нормативно-правовых барьеров, проведения всесторонней экспертизы и привлечения финансирования (через финансовые институты и институты развития). Отдельное направление - системные проекты по улучшению инвестиционного климата, кадровому обеспечению промышленного роста, дополнительному образованию детей, поддержке волонтерства и обеспечению нового качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно поручению председателя Наблюдательного совета АСИ, президента РФ В.В. Путина Агентство также участвует в реализации Национальной технологической инициативы.