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Конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов прошел в Нижнем Новгороде

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14 сентября, 13:30 UTC+3

Эксперты выбрали по 10 лучших исследований в каждой секции

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© Инконсалт К

МОСКВА, 14 сентября. "Ответы на большие вызовы" - под таким девизом прошел второй день форума "Наука будущего - наука молодых", который проходит сейчас в Нижнем Новгороде. Почти весь день был посвящен конкурсу научно-исследовательских работ студентов и аспирантов.

Открылся день постерной сессией, которая проходила по двенадцати направлениям наук. В ходе сессии студенты и аспиранты коротко представили свои проекты экспертным советам и членам программного комитета форума. Эксперты выбрали по 10 лучших исследований в каждой секции, авторы которых представили свои развернутые доклады на устных сессиях. После выступлений участников развернулись настоящие дискуссии. Как признали сами эксперты и члены Программного комитета форума, все работы участников достойные, было очень тяжело сделать выбор только трех победителей в каждой секции.

Студенты и аспиранты представляли проекты на самые разнообразные темы. Например, на секции "Цифровые и интеллектуальные производственные технологии" прозвучали презентации, посвященные повышению качества печати 3D принтеров, навигационным системам и разработке системы для ресурсосберегающего управления конвертерного процесса в производстве стали.

На секции "Социальные науки" участники рассказали об особенностях поведения подростков, увлеченных социальными сетями, правовых аспектах противодействия загрязнению космического пространства и о здоровом образе жизни как факторе социализации молодежи в России.

На секции "Агро-, био- и продовольственные технологии" ребята рассказали об использовании пантов алтайских маралов в производстве БАДов, лечении мастита у коров и разработке новых видов хлебобулочных изделий с использований хлебопекарных смесей оздоровительного назначения.

Студенты и аспиранты также приняли участие в мастер-классах ведущих ученых, которые рассказали о своих исследованиях и поделились своим большим опытом.

В рамках года экологии, объявленного в России в 2017 году, совет молодых ученых РАН на полях форума провел конференцию "Экологические вызовы XXI века". На конференции поднимались вопросы по таким стратегическим вызовам, как качество жизни, национальное природопользование и биобезопасность. На мероприятии нижегородские исследователи выступили с докладами, посвященными использованию природных ресурсов в Приволжском федеральном округе. Ученые обсудили экологические проблемы реки Волги, подчеркивая, что на сегодняшний день идет увеличение цианобактерий и сине-зеленых водорослей, которое оказывает негативное влияние на свойства и качество воды в реке Волга. Кроме того, ученые обсудили проект строительства Нижегородского гидроузла, его влияние на экосистему и биоразнообразие. Также в рамках конференции рассматривались проблемы сельскохозяйственной экологии, поднимался вопрос по экотоксикологии, обсуждался вопрос переработки твердых коммунальных отходов. По итогам конференции опытные ученые призвали молодое поколение продолжать их дело в области охраны окружающей среды, экологии и водных ресурсов. 

Параллельно с конкурсом НИР было проведено заседание "Интеграция науки, высшего образования и производства", на котором представители нижегородских предприятий, ректоры вузов и руководители научных организаций региона обсудили новые подходы к организации аспирантуры и созданию базовых кафедр на производстве и в научно-исследовательских институтах, а также укрепление связей науки образования с производством. Ключевыми спикерами стали заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Григорий Трубников и заведующий кафедрой "Физика наноструктур и наноэлектроника" ННГУ им. Н. И. Лобачевского в ИФМ РАН Захарий Красильник.

Под руководством Григория Трубникова состоялось заседание рабочей группы по взаимодействию с российской научной диаспорой. Ученые-соотечественники, работающие в США и странах Европы, обсудили вопросы участия российской научной диаспоры в реализации научно-технологического развития Российской Федерации, причины иммиграции российских ученых заграницу и возможности для их возвращения на Родину.

День закончился экскурсией по вечернему Нижнему Новгороду, участники познакомились со всеми знаковыми достопримечательностями города, смогли погулять по исторической части города - Кремлю и насладились живописными видами Стрелки, где Ока впадает в Волгу. 

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