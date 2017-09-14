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Российская энергетическая неделя стала доступнее для участников

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14 сентября, 14:14 UTC+3
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МОСКВА, 14 сентября /Росконгресс/. Принять участие в Российской энергетической неделе можно бесплатно. Благодаря поддержке форума со стороны правительства Москвы и ПАО "Российские сети", организаторы смогли предложить участникам возможность бесплатного получения аккредитационного пакета "Специальный" при условии регистрации на сайте форума (http://rusenergyweek.com) с 14 по 21 сентября. Пакет открывает участникам возможность бесплатно посетить мероприятия форума 5 и 6 октября 2017 г.

В то же время действующие пакеты "Премиум" и "Стандарт" позволят принять участие в работе форума 4 октября, а также посетить мероприятия с ограниченным доступом 5 и 6 октября.

"Открывая возможности для бесплатного участия в форуме 5 и 6 октября, Российская энергетическая неделя подтверждает свой статус главной российской энергетической площадки не только для международных участников, но и для региональных экспертов и компаний", - отметил заместитель председателя оргкомитета, заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын.

В свою очередь, генеральный директор ПАО "Российские сети" Павел Ливинский сказал: "Компания "Российские сети" и правительство Москвы поддерживают форум с момента его создания. Повышение энергоэффективности и развитие энергетики - наши приоритеты, которые совместно с Минэнерго России мы не только внедряем в своей работе, но считаем важным популяризировать в масштабах всей страны".

Источник: https://minenergo.gov.ru

Справка

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве в ЦВЗ "Манеж" с 3 по 7 октября 2017 года. В форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

www.rusenergyweek.com

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org

 

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