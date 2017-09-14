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Национальный рейтинг коммуникационных компаний подвел итоги PR-года

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14 сентября, 14:24 UTC+3

Всего в рейтинге участвовали 55 крупнейших российских столичных и региональных компаний

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© НР2К

МОСКВА, 14 сентября 2017 г. /Российская академия общественных связей/. В первый день Международного форума Baltic Weekend 2017 состоялось одно из главных событий года в мире российского пиара - были объявлены результаты четвертого Национального рейтинга коммуникационных компаний, если коротко - НР2К. Итоги рейтинга объявил сопредседатель наблюдательного совета НР2К, президент Российской академии общественных связей и коммуникационной группы "Деловая лига" Виталий Расницын. Из его рук наградные дипломы получила тройка PR-лидеров года - Коммуникационная группа АГТ, компания "Михайлов и партнеры. Стратегические коммуникации" (Х.К. "NOVACOM Group") и коммуникационное агентство "SPN Communications". Всего в рейтинге участвовали 55 крупнейших российских столичных и региональных компаний, профессия которых - общественные коммуникации.

Год для российских связей с общественностью оказался знаменательным. Как отметил сопредседатель наблюдательного совета НР2К и председатель совета директоров Коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский, "представительство участников рынка в НР2К по сравнению с предыдущим годом выросло - количество заявок увеличилось почти на 20%; рост числа участников свидетельствует о заинтересованности PR-агентств вести свой бизнес открыто и прозрачно".

Среди тенденций года, выявившихся при проведении пятого национального рейтинга коммуникационных компаний, он отметил уже совершившийся переход PR-рынка от экстенсивного к интенсивному развитию: "Сегодня коммуникационный рынок отличается постепенным усилением роли региональных участников, а также отчетливыми консолидационными процессами, характерными для сложившихся конкурентных экономик - эти тренды отчетливо видны при анализе участников НР2К".

Исследования, которые при составлении рейтинга ежегодно проводят его партнеры (в их числе Bycon Group, "Медиалогия" и официальный консультант рейтинга БДО Юникон), выявили и другие тренды, проявившиеся в этом году. 

PR-директор компании "Медиалогия" Надежда Жуковская отмечает многократно увеличившуюся суммарную медиаактивность участников рейтинга: "Рост медиаприсутствия участников рынка PR в пять раз за пять прошедших лет - свидетельство зрелости рынка. Сегодня коммуникационные технологии стали полноправным сектором рынка услуг, они - часть ежедневной повестки".

Генеральный директор одного из операторов рейтинга, коммуникационной группы "Византия" (Bycon Group) Игорь Райхман обращает внимание на еще один признак взрослеющего рынка: "Выручка на одного сотрудника у участников рейтинга выросла с 2012 года в два раза и составила 6 млн рублей в год. Это свидетельствует о росте интереса к коммуникациям у всех типов заказчиков - у бизнеса, государства, некоммерческого сектора, отдельных персоналий".

Полные итоги Национального рейтинга коммуникационных компаний (НР2К) можно посмотреть на сайте: http://pracademy.ru/reyting-nr2k

О рейтинге НР2К

Первый Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НР2К) был опубликован в 2013 году и стал знаковым ежегодным событием в индустрии Public relations, которое оценили и экспертное сообщество и сами участники рынка коммуникационных услуг.

Первоочередными задачами НР2К являются создание единого отраслевого пространства, а также саморегулирование и развитие рынка коммуникационных услуг.

Рейтинг НР2К проходит при поддержке Российской академии общественных связей (РАОС), Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Официальный консультант - Группа "БДО Юникон" (http://www.bdo.ru/rus/)

Генеральный информационный партнер - Информационное агентство России ТАСС (http://tass.ru/)

Генеральный медиапартнер - издательский дом "КоммерсантЪ" (http://www.kommersant.ru/)

Операторы рейтинга НР2К:

Компания "Медиалогия"

http://www.mlg.ru/

Коммуникационная группа "Византия" (ByconGroup)

http://bycongroup.com/

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