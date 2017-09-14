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Первый Байкальский экологический водный форум открылся в Иркутске

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14 сентября, 15:34 UTC+3

В рамках мероприятия запущена выставка новейших технологий очистки сточных вод

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Первый Байкальский международный экологический водный форум начал работу в Иркутске. Он созван по инициативе губернатора региона Сергея Левченко. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

"Мы будем обсуждать государственную политику в области экологии и водных ресурсов, а также наилучшие на сегодня технологии очистки сточных вод", - приводит слова главы региона пресс-служба.

Губернатор добавил, что также важной темой дискуссии станет экологическое воспитание подрастающего поколения. "Мы хотели бы, чтобы оно стало экопоколением, которое относилось бы к природе и экологии с большей ответственностью, чем это происходит сейчас", - отметил Левченко.

На церемонии открытия, с космической орбитальной станции прозвучали слова приветствия космонавта Сергея Рязанцева.

"Каждый раз, пролетая над Байкалом, я поражаюсь его величию и красоте. Из космоса особо понимаешь, что наша планета хрупка, а Байкал - один. "Сохраним его вместе", - сказал космонавт.

"Мировой эталон чистоты - озеро Байкал"

В рамках форума открылась выставка новейших технологий очистки сточных вод. Девиз экспозиции - "Мировой эталон чистоты - озеро Байкал".

Стенды для выставки представили более 50 организаций. Среди них российские компании из 20 регионов и зарубежные фирмы из Дании, Франции, Бельгии, Швеции, Германии, Австрии и Эстонии.

Лучшие из представленных технологий будут применены в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Планируется, что в очистке сточных вод на Байкале примут участие несколько компаний. "На побережье озера больше ста населенных пунктов, они разные: есть маленькие и есть достаточно большие. И представленные здесь технологии тоже рассчитаны на разные объемы водоочистки", - сказал Левченко.

"Самый главный и необходимый подход - это то, что сточные воды, которые после очистки попадают в Байкал, должны соответствовать уровню чистоты самого озера", - подчеркнул губернатор.

О форуме

Байкальский экологический водный форум собрал около 800 участников из России и 23 стран мира - Монголии, Польши, Кореи, Франции, Индии, Великобритании, Турции, Кении, Швейцарии, Финляндии, Кыргызстана, Болгарии, Швеции, США, Австрии, Италии, Папуа-Новая Гвинеи, Нигерии, Кении, Латвии, Китая, Израиля.

Мероприятие приурочено к Году экологии в Российской Федерации, Году особо охраняемых природных территорий и 80-летию Иркутской области. Организаторами форума выступили правительство Иркутской области, министерство природных ресурсов и экологии региона при участии Сибирского отделения Российской академии наук.

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