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Китай может начать инвестировать в международные транспортные коридоры в Приморье

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14 сентября, 16:42 UTC+3

Также планируется заключить договоры о транспортировке грузов из Южной Кореи, Японии и Монголии

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© Администрация Приморского края/Игорь Новиков

Железнодорожная корпорация China Railway International Group (КНР) может войти в число инвесторов проекта по модернизации международных транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2". Об этом стало известно в ходе встречи вице-губернатора края Евгения Полянского с делегацией корпорации, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Приморье-1" и "Приморье-2" реализуются в рамках программы "Развитие транспортного комплекса Приморского края".

"Развитие транспортных коридоров, проходящих через Приморье - это одно из приоритетных направлений сотрудничества между нашими государствами, и мы, имея богатый опыт в сфере дорожного строительства, хотели бы изучить возможность участия в данной деятельности", - цитирует пресс-служба представителя китайской компании.

По мнению партнера, сотрудничество может осуществляться по двум моделям: с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) и по пути кредитования.

Модель ГЧП предполагает подписание соглашения о взаимодействии на правительственном уровне, а схема кредитования предусматривает предоставление кредита под реализацию проекта китайским банком банку России и далее российской компании для осуществления инвестиционной идеи. Помощник генерального директора China Railway International Group Лян Эньгуан сообщил, что Банк развития Китая уже подписал соглашение о реализации модели кредитования с четырьмя банками России.

В свою очередь Полянский отметил, что такие механизмы как льготные режимы территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток и Инвестиционное агентство Приморья, созданы специально для привлечения в край крупных инвесторов и облегчения их работы на территории региона.

После модернизации МТК "Приморье-1" по нему будут проходить товары из пограничного города Суйфэньхэ, который аккумулирует около 30 миллионов тонн грузов в год.

Кроме того, по словам замглавы Приморья, достигнута договоренность с компанией Hebei Port Group о транспортировке части грузов через порты Находка и Восточный, которые являются частью МТК “Приморье-1”. "Заинтересованность в перевозке грузов через наш регион высказал и президент Монголии на третьем Восточном экономическом форуме. Есть планы также по работе с южнокорейскими и японскими партнерами в этом направлении", - сказал он.

Китай является одним из основных стран-инвесторов Приморского края. На территории Приморья функционирует более 200 предприятий с инвестициями КНР: в области рыболовства и сохранения рыбных ресурсов, разработки полезных ископаемых, деревообработки и лесной промышленности, судостроения, сельского хозяйства.

О корпорации

Корпорация China Railway International Group является крупной инженерно-строительной группой в Китае. Корпорации более 120 лет, она построила около 65% всех железных дорог Китая и более 60% всей сети метрополитена страны.

В 2011 году China Railway International Group вошла в список 500 крупнейших компаний мира, а в 2016 году заняла 57 место в соответствующем рейтинге.

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