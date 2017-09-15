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Опубликован шорт-лист конкурса "СМИротворец" по Уральскому федеральному округу

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15 сентября, 10:40 UTC+3

В список лучших работ вошли 84 материала от 42 СМИ

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© Оргкомитет IX Всероссийского конкурса средств массовой информации "СМИротворец"

МОСКВА, 15 сентября 2017 г. /Оргкомитет конкурса/. Оргкомитет IX Всероссийского конкурса средств массовой информации "СМИротворец" завершил работу по формированию шорт-листа по Уральскому федеральному округу.

Экспертный совет рассмотрел 839 работ от 192 СМИ Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областей и двух автономных округов: Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого. В список лучших работ вошли  84 материала от 42 СМИ в номинациях "Интернет", "Печать", "Телевидение" и "Этнотуризм".

В номинации "Радио" экспертный совет конкурса с сожалением отметил, что количество присланных работ недостаточно для полноценного творческого состязания на уровне округа. Было вынесено решение, что все поступившие в адрес оргкомитета работы радиожурналистов будут рассмотрены в общем потоке.

Большинство работ, вошедших в шорт-лист, поступило от СМИ Тюменской области и Екатеринбурга, незначительно уступают лидерам масс-медиа ХМАО-Югры и Ямала. Перечень лучших работ уже опубликован на портале "Национальный акцент" и доступен по ссылке.

Темы, волнующие уральских журналистов, касаются самых разных сторон жизни народов округа: быт и самобытная культура жителей тундры, уникальная северная кухня, этнокультурные и природные достопримечательности, проблемы миграции и экстремизма. Жюри предстоит непростая задача: выбрать победителей из множества достойных претендентов.

Работы конкурсантов этапа "СМИротворец-Урал" оценивают: Сергей Тимошков, заместитель директора - начальник Управления национальной политики Департамента внутренней политики ХМАО-Югры; Оксана Макеева, директор АУ "Центр "Открытый регион"; Юлия Корнева, шеф-редактор портала ТВ2, руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики в Томске; Константин Ижболдин, ответственный редактор авторских программ ТРК "Удмуртия", руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики в Ижевске; Маргарита Лянге, президент Гильдии межэтнической журналистики.

Председатель жюри - Раиса Решетникова, главный редактор объединенной редакции национальных газет "Ханты ясанг" и "Луима сэрипос", выходящих на хантыйском и мансийском языках.

Имена победителей этапа "СМИротворец-Урал" будут названы 5 октября в Ханты-Мансийске. Обладатели первых наград автоматически попадут в шорт-лист всероссийского конкурса, финал которого состоится 28 ноября в Москве.

Конкурс "СМИротворец" проводится Гильдией межэтнической журналистики с 2008 года совместно с федеральными органами исполнительной власти. Информационная поддержка: информационное агентство ТАСС, "Российская газета", журнал "Русский репортер", Радио России, а также Союз журналистов России. 

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