Жюри подвело итоги первого тура конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября 2017 года /Пресс-служба XI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой/. В Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича продолжается XI Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. В первом туре приняло участие 184 вокалиста из 21 страны мира - России, Украины, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Армении, Грузии, Болгарии, Великобритании, Израиля, Литвы, Норвегии, Финляндии, Польши, Сербии, Македонии, Китая, Южной Кореи, Монголии, Японии.

К участию во втором туре, который пройдет 15 и 16 сентября, жюри отобрало 48 певцов из 11 государств - России, Украины, Армении, Грузии, Азербайджана, Болгарии, Израиля, Сербии, Великобритании, Китая и Монголии. Достаточно широка и география российских регионов. Кроме участников из Москвы и Санкт-Петербурга, вокальные состязания продолжат представители из Уфы, Казани, Саратова, Екатеринбурга, Воронежа, Красноярска, Республики Крым и Ямало-Ненецкого округа.

"Было очень трудно выбирать, - поделилась своими впечатлениями председатель попечительского совета и член жюри конкурса, художественный руководитель Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Лариса Гергиева. - Мы услышали много хороших голосов и пропустили во второй тур большее число участников, чем планировалось. Пока на конкурсе нет явных лидеров. Были и откровенно слабые певцы. Кто-то нездоров, у кого-то неверный выбор репертуара".

"Первый тур - самый сложный, - отметил еще один член жюри конкурса, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин. - Особенность конкурса Елены Образцовой в том, что нет отборочного тура, и жюри приходится слушать огромное количество участников. Среди них есть очень хорошие голоса. Особо надо отметить, что публика исключительная, ее много. Я являюсь членом жюри многих вокальных конкурсов, и должен сказать, что интерес слушателей к рядовым прослушиваниям здесь - как нигде. Полный зал, живо реагируют, хлопают, это очень помогает участникам".

В международное жюри конкурса входят также обладатель почетного звания "каммерзингер", основатель Международного конкурса вокалистов Джакомо Арагаль (Испания), профессор Пекинской Центральной консерватории Шучжэнь Го (Китай), директор Международного конкурса молодых певцов "Гран При дель опера" в Бухаресте, профессор Национального музыкального университета Михай Косма (Румыния), артистический директор Театра Шатле Бруно Мишель (Франция), директор Россиниевской академии в Пезаро Эрнесто Паласио (Италия). Во втором туре к ним присоединится артистический директор программы молодых оперных артистов Королевской оперы Ковент-Гарден Дэвид Гоуланд (Великобритания).

Во втором туре конкурсанты будут соревноваться в лучшем исполнении камерно-вокальных сочинений русских и западноевропейских композиторов XIX-XX веков и арий их опер итальянских авторов. Третий тур и награждение победителей конкурса состоятся 17 сентября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Певцы исполнят оперные арии в сопровождении симфонического оркестра под управлением дирижера Мариинского театра Михаила Синькевича.

Ведется интернет-трансляция конкурса на его официальной странице в Facebook, на официальных сайтах Культурного центра и Благотворительного фонда Елены Образцовой. В фойе Малого зала филармонии в дни конкурса проходит выставка фотографий Елены Образцовой "Образцовая жизнь", организованная при содействии Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы.

Контакты:

Булатова Динара Айдаровна, руководитель пресс-службы XI Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой

+7 (911) 842 5656

dinara.bulatova@mail.ru