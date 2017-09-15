В Санкт-Петербурге завершился первый день Международного рыбопромышленного форума

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября 2017 г. /Росконгресс/. 14 сентября в Санкт-Петербурге ("Ленэкспо", павильон 7) открылся Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Площадка объединила представителей из 11 стран мира и 25 регионов России. Всего в работе форума примут участие более 1600 гостей, ожидается выступление более 80 спикеров, среди которых представители делегаций из Австралии, Бразилии, Гвинеи Бисау, Германии, Ирана, Исландии, Италии, Казахстана, Камбоджи, Канады, Китая, Марокко, Намибии, Норвегии, США, Сьерра Леоне, Фарерских островов, Чили и Японии.

Программа форума стартовала с торжественной церемонии открытия, в которой приняли участие заместитель министра сельского хозяйства России - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, министр рыболовства Королевства Норвегия Пер Сандберг, Министр сельского хозяйства и рыболовства Марокко АзизАханнуш, руководитель Государственного субсекретариата по рыболовству и аквакультуре Республики Чили Пабло БересалусаМатурана, министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Королевства Камбоджа ВенгСакхон.

После торжественного перерезания ленточки руководитель Росрыболовства и главы иностранных делегаций осмотрели выставку и приняли участие в пленарном заседании "Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане: сотрудничество или конкуренция?".

"Я очень рад оказаться в Санкт-Петербурге и желаю всем участникам Международного рыбопромышленного форума плодотворной работы", - заявил министр рыбного хозяйства Королевства Норвегия Пер Сандберг.

Представители ведомств шести стран, а также Организации Объединенных Наций и Евразийской экономической комиссии обсудили глобальные вопросы сотрудничества и конкуренции в Мировом океане.

Участники форума и представители официальных делегаций стран-гостей продолжили деловое общение в рамках четырех панельных сессий, посвященных актуальным проблемам рыбной индустрии: "Прибрежные рыбоперерабатывающие комплексы: от проектов к воплощению", "Аквакультура: от высокорискованных инвестиций к стабильному росту", "Угрозы для состояния водных биоресурсов и инструменты управления биологическими рисками", "Глобализация рыбной индустрии: тенденции, риски, возможности". К зарубежным участникам присоединились представители российских предприятий, предприниматели, сотрудники общественных организаций и союзов, научные сотрудники.

Деловая программа продолжится во второй день форума. Площадку мероприятия посетит заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, который примет участие в конференции "Новая стратегия развития российской рыбной индустрии". Участники форума продолжат обсуждения глобальных проблем и пути их решения, а также перспективы развития рыбопромышленной отрасли.

В третий день работы площадка форума будет открыта для посетителей: гости мероприятия смогут ознакомиться с многочисленными выставочными стендами, деятельностью лидеров российской и зарубежной рыбной индустрии, продегустировать дары моря.

Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий продлятся в Санкт-Петербурге до 16 сентября 2017 года.

Официальный сайт форума: www.fishexpoforum.com.

Контактная информация для представителей СМИ:

Дирекция по работе со СМИ Фонда "Росконгресс"

Тел.: +7 (812) 406 7709

Email: media@roscongress.org

Справочная информация:

Организатор: Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов.

В зоне ответственности ведомства - организация промышленного рыболовства в морских и пресноводных объектах, научное обеспечение промысла, пополнение рыбных запасов, развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), надзор за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота и выполнением аварийно-спасательных работ в районах промысла, а также в сфере производственной деятельности на судах и в морских портах.

В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером роста экономики прибрежных регионов.

На долю Российской Федерации приходится более 4,5% мировой добычи рыбы, это стабильно пятое-шестое место в мире. В 2016 году российскими рыбаками достигнут рекордный показатель вылова за последние 20 лет: освоено около 4,8 млн тонн водных биоресурсов, что почти на 6% выше уровня 2015 года. Оборот организаций отрасли составил 290,9 млрд рублей, что в действующих ценах на 11,1% больше, чем в 2015 году.

При информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.