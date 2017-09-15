На рыбопромышленном форуме обсудили вопросы рыболовства в условиях глобализации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября 2017 г. /Росконгресс/. 14 сентября в Санкт-Петербурге начал работу первый Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

"Не скрою, затевая такое масштабное мероприятие, мы поставили амбициозную цель. Мы выбрали формат, аналога которому в рыбной отрасли пока нет, и предложили бизнесу, государству, экспертам и ученым за одним столом найти баланс интересов, учитывая тенденции мирового рынка и состояние экосистем. Отрадно, что интерес к форуму превзошел наши ожидания, судя по внушительному составу участников и гостей мероприятия - более 1,6 тысячи человек", - заявил заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков во время торжественной церемонии открытия Международного рыбопромышленного форума.

"Сегодня в Петербурге стартует мероприятие принципиально нового формата - первый Международный рыбопромышленный форум. Это важное событие для отечественной и мировой рыбной индустрии", - заявил директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.

В выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которая продлится до 16 сентября, участвуют более 100 экспонентов - российские и иностранные компании, научно-исследовательские институты, которые представляют свои достижения, продукцию и оборудование для рыбной промышленности.

Пленарное заседание "Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане: сотрудничество или конкуренция?" открыло деловую программу форума.

В мероприятии приняли участие ведущие политики и эксперты рыбохозяйственной сферы со всего мира: заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, министр рыбного хозяйства Королевства Норвегия Пер Сандберг, министр сельского хозяйства и рыболовства Марокко Азиз Аханнуш, руководитель Государственного субсекретариата по рыболовству и аквакультуре Республики Чили Пабло Бересалусе Матурана, президент Всеяпонской рыбопромышленной ассоциации Тосиро Сирасу, исполнительный секретарь Генеральной комиссии по рыболовству для Средиземноморья и Черного моря ФАО ООН Абделла Сроур, вице-президент, генеральный секретарь Ассоциации океанического промысла КНР Хуан Баошань, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский. Модератором дискуссии выступил генеральный директор Организации морских ингредиентов (IFFO) Эндрю Маллисон.

Дискуссия была посвящена вопросам удовлетворения национальных интересов в области рыболовства в районах действия международных договоров. Спикеры обсудили действующее правовое регулирование и возможность переосмысления стратегии по совместному устойчивому освоению биоресурсов Мирового океана. В условиях увеличения населения Земли и недостатка ресурсной базы, испытываемого крупными странами, сегодня необходим поиск баланса между конкурирующими интересами многочисленных заинтересованных стран.

Суверенные права на промысел биоресурсов в пределах исключительных экономических зон государств остаются незыблемыми, и большинство акваторий открытых районов Мирового океана покрыто действием многосторонних международных соглашений, но остаются и неурегулированные зоны. Одновременно ООН проводится работа по защите "здоровья Океана" и установлению защищенных морских зон, ограничивающих промышленное рыболовство. Сегодня как никогда важно взаимодействие государств и международных организаций в сфере рыбной промышленности для всестороннего обеспечения национальных и мировых интересов в Мировом океане.

Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят 14-16 сентября в Санкт-Петербурге на площадке выставочного центра "Ленэкспо". Деловая программа Форума состоит из пленарного заседания, конференции и семи панельных сессий.

Официальный сайт форума: www.fishexpoforum.com.

Контактная информация для представителей СМИ:

Дирекция по работе со СМИ Фонда "Росконгресс"

Тел.: +7 (812) 406 7709

Email: media@roscongress.org

Справочная информация:

Организатор: Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) осуществляет регулирование в сфере добычи, сохранения и воспроизводства водных биоресурсов.

В зоне ответственности ведомства - организация промышленного рыболовства в морских и пресноводных объектах, научное обеспечение промысла, пополнение рыбных запасов, развитие аквакультуры (товарного рыбоводства), надзор за безопасностью плавания судов рыбопромыслового флота и выполнением аварийно-спасательных работ в районах промысла, а также в сфере производственной деятельности на судах и в морских портах.

В задачи Росрыболовства входит обеспечение устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, который вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны и является драйвером роста экономики прибрежных регионов.

На долю Российской Федерации приходится более 4,5% мировой добычи рыбы, это стабильно пятое-шестое место в мире. В 2016 году российскими рыбаками достигнут рекордный показатель вылова за последние 20 лет: освоено около 4,8 млн тонн водных биоресурсов, что почти на 6% выше уровня 2015 года. Оборот организаций отрасли составил 290,9 млрд рублей, что в действующих ценах на 11,1% больше, чем в 2015 году.

При информационной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Фонд "Росконгресс" - крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд "Росконгресс" учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки.

Сегодня годовая программа фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.