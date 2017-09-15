В Приморском крае выплатили 3,5 млн рублей в качестве компенсации за летний отдых детей

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Получить компенсацию до 50% стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь могут родители в Приморье. За три летних месяца на эти цели из краевого бюджета уже направлено почти 3,5 млн рублей.
Как сообщили в департаменте образования и науки, компенсацию можно получить один раз за календарный год, в котором приобретена путевка для ребенка в возрасте от 6,5 до 15 лет включительно.
"Размер компенсации составляет 50% стоимости путевки, но не более 10 тыс. рублей, на одного ребенка в год в семье с доходом ниже величины прожиточного минимума, и 50% стоимости путевки, но не более 8 тыс. рублей, - на одного ребенка в год в семье с доходом выше величины прожиточного минимума", - отметили специалисты. Деньги выделяются из краевого бюджета по программе "Развитие образования в Приморском крае".
Чтобы получить компенсацию, необходимо предоставить в муниципальное управление образования заявление, копии свидетельства о рождении ребенка либо копии паспорта ребенка, оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающего пребывание ребенка в организации отдыха, а также оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки.
Отметим, в Приморском крае в летний период работали более 600 лагерей, что позволило охватить разными формами отдыха и оздоровления более 192 тыс. детей, в том числе более 30 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В этом году на оздоровительную кампанию в Приморье направлено 383,5 млн рублей, в том числе на выплату компенсаций родителям за путевки в детские оздоровительные учреждения.