Ведущие российские СМИ поддержали IX Всероссийский конкурс "СМИротворец-2017"

МОСКВА, 15 сентября 2017 г. /Оргкомитет конкурса/. Оргкомитет конкурса "Смиротворец-2017" сообщает, что в 2017 году официальными информационными партнерами творческого состязания журналистов, освещающих жизнь народов России, стали:

информационное агентство России "ТАСС" - ведущее государственное информационное агентство России;

"Российская газета" - официальный печатный орган Правительства Российской Федерации;

журнал "Русский репортер" - издание медиа-холдинга "Эксперт";

"Радио России" - государственная радиостанция, входящая в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК)

Традиционный стратегический партнер конкурса - Союз журналистов России. Мониторинг-партнером выступила информационно-аналитическая система "Медиалогия" - информационно-аналитическая система для мониторинга и эффективного анализа российских СМИ.

Партнеры оказывают конкурсу не только информационную, но и организационную поддержку. Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, главный редактор "Российской газеты" Владислав Фронин и его коллега, Виталий Лейбин, возглавляющий "Русский репортер", - входят в состав жюри. Заседания жюри в категории "Этнические и локальные СМИ" проходят в редакции "Российской газеты", а в информационном агентстве ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная итогам конкурса "СМИротворец-2017". Она запланирована на 28 ноября 2017 года и будет предшествовать торжественной церемонии награждения победителей всероссийского финала.

Принимая решение о поддержке конкурса, каждый из коллег руководствовался этическими принципами и ценностями профессии журналиста. Виталий Лейбин, главный редактор "Русского репортера" убежден: "Миссия СМИ - обеспечивать взаимопонимание между людьми. Вкладывая частичку себя, своей любви в работу, мы объединяем людей и народы, становимся богаче внутренне. И наш мир, наше общество, наша культура тоже становятся богаче во много раз".

Сергей Михайлов, генеральный директор ТАСС, член жюри конкурса, подчеркивает: "Само название "СМИротворец" имеет очень глубокий смысл и особое звучание: СМИ, несущие мир. В сегодняшней непростой международной обстановке необходимо сохранить уважение к людям и народам разных культур. И мы в ТАСС прекрасно это понимаем. Принципиально важно, чтобы такое огромное пространство, как интернет в полной мере стало пространством мира и согласия, в котором нет мест информационным войнам и насилию".