Около 2 тыс. липецких долгожителей получили поздравления президента России в 2017 году

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Поздравление президента РФ Владимира Путина получил 1821 житель Липецкой области. В 2017 году они отметили 90, 95, 100 и 105 лет, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"Поздравление главы государства Владимира Путина получил 1821 житель Липецкой области, отметивший 90, 95, 100 и 105 лет. Практически все липецкие юбиляры - ветераны Великой Отечественной войны или труженики тыла. Большинство из них - представительницы прекрасного пола", - говорится в сообщении.
Всего в области живут 5017 человек старше 90 лет, из них 43 человека отметили 100-летний юбилей, два ветерана отпраздновали 105 годовщину. Старейшей жительнице региона из Лебедянского района исполнилось 107 лет, сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Липецкой области.
Поздравления в адрес ветеранов войны и труда направил также глава региона Олег Королев. "Забота о социальном и духовном благополучии представителей старшего поколения, ветеранов войны - всегда в числе первоочередных задач региональной власти, - подчеркнул Олег Королев, которого цитирует пресс-служба. - Наше глубокое уважение и благодарность - в повседневной помощи и поддержке. Мы должны сделать их жизнь легче, принести радость и добро в каждый новый день".