Энергетики ищут владельцев "заряженных" счетчиков, выявленных под Великим Новгородом

Проверка приборов учета, инициированная специалистами новгородского филиала МРСК Северо-Запада, фактически подтвердила их подозрения, связанные с использованием недобросовестными потребителями так называемых "заряженных" электросчетчиков. Счетчики внешне не отличаются от заводских, но имеют встроенную схему, позволяющую их владельцам вмешиваться в работу приборов учета. Одна из улиц на окраине деревни, где ведется активное частное домостроительство, уже давно находилась под наблюдением сотрудников энергокомпании. Отсюда и начали проверку.

"У нас есть основания полагать, что многие счетчики, используемые жителями улицы, модифицированы. Все подозрительные приборы взяты на учет. Доступ к ним затруднен. Мы намерены разыскать хозяев и потребовать доступ к приборам для их проверки. Если наши предположения подтвердятся, владельцы этих счетчиков будут привлечены к ответственности", - прокомментировал ситуацию сотрудник службы безопасности "Новгородэнерго".

Он пояснил, что несколько лет назад в деревне силами "Новгородэнерго" были установлены современные приборы учета, позволяющие дистанционно вести учет и передавать показания. Однако жители деревни разными методами стали выводить из строя приборы учета и устанавливать "заряженные" счетчики. Это позволило им скрыть фактическое потребление. При параллельном учете разница между показаниями счетчиков была бы очевидна.

Проходя от одного дома к другому, специалисты осматривали поврежденные приборы - у одного разбит дисплей, у другого проломлен корпус, а, чаще всего, счетчики просто висят без признаков "жизни".

"Большинство счетчиков испорчены умышленно. Почерк везде один, видимо, работал один умелец", - сказали сотрудники "Новгородэнерго".

Несмотря на то, что многих домовладельцев проверяющие дома не застали, несколько случаев незаконного энергопотребления все же удалось выявить. Кроме того, два подозрительных счетчика в присутствии владельцев были демонтированы и отправлены производителю для проведения экспертизы.

Еще один счетчик оказался со следами вскрытия. Пломбы были не заводского происхождения. По факту вмешательства в работу прибора учета был составлен акт и протокол об административном нарушении. Владельца счетчика ждет суд и штраф, который с учетом компенсации за украденную электроэнергию составит около 18 тысяч рублей.

"Новгородэнерго" продолжает внедрять систему балансового учета электроэнергии, которая позволит локализовать источники потерь электроэнергии вплоть до улицы и даже дома. В ближайшее время специалисты примут на вооружение рентгеновские приборы, способные выявлять "заряженные" счетчики без их демонтажа.

С начала текущего года службой учета электроэнергии "Новгороэнерго" в установленном порядке зафиксировано более 330 фактов безучетного и бездоговорного потребления в объеме 5 млн кВтч. Через суд с недобросовестных потребителей взыскано более 10 млн рублей компенсаций.