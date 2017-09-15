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Российские разработки в области защиты информации покажут на конференции в Ростове-на-Дону

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15 сентября, 12:33 UTC+3

В прошлом году в работе конференции приняли участие более 200 человек, в том числе руководители госструктур из 18 субъектов РФ, 14 глав регионов и министров

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Разработки отечественных компаний в области защиты информации покажут на II Всероссийской конференции, посвященной информационной безопасности, импортозамещению и электронному документообороту. Она пройдет 28 и 29 сентября в Ростове-на-Дону, сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"Конференция проводится второй год подряд с целью ознакомления участников и гостей мероприятия с последними разработками ведущих отечественных компаний в области защиты информации и электронного документооборота в органах государственной власти, а также для обмена опытом в сфере информационной безопасности", - говорится в сообщении.

К участию приглашены руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований. В рамках мероприятия будут организованы площадки по обмену опытом, пройдут выступления ведущих экспертов и специалистов в сфере защиты информации, нормативно-правового обеспечения электронного документооборота. Всероссийская конференция призвана содействовать развитию делового сотрудничества между регионами России в органах государственной власти в сфере защиты информации и электронного документооборота, отмечается в материале.

В прошлом году в работе конференции приняли участие более 200 человек, в том числе руководители госструктур из 18 субъектов РФ, 14 глав регионов и министров. 

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