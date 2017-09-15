Санкт-Петербург в восьмой раз принимает фестиваль "Недели Северных стран"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября 2017 /Генеральное консульство Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге/. 15 сентября в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная фестивалю "Недели Северных стран", который будет проходить в Санкт-Петербурге с 21 сентября по 21 октября 2017 года.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель министра рыболовства Норвегии Рой Ангелвик. По его словам, союз Северных стран (Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Фарерских островов, Гренландии и Аландских островов) является одним из старейших и крупнейших региональных объединений мира. В 2017 году пост председателя Совета министров Северных стран занимает Норвегия. Северные страны объединяют общие интересы и культура, именно это служит прекрасной платформой для решения возникающих проблем и оказания влияния на процессы развития. Для устойчивого развития общества необходимо сотрудничество на международном уровне, причем не только в сфере политики, но и на уровне межчеловеческих контактов. Северо-Запад России, по словам Ангелвика, является не только "окном России на Запад", но и "окном на Север". Интерес в этом регионе к Северным странам находится на высоком уровне. Господин Ангелвик выразил уверенность в том, что насыщенная различными мероприятиями программа фестиваля вызовет большой отклик и интерес публики.

На пресс-конференции выступили генеральный консул Норвегии в Санкт-Петербурге Даг М. Халворсен, посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир, консул Швеции в Санкт-Петербурге Мортен Франкбю, генеральный консул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила, директор Датского института культуры в Санкт-Петербурге Финн Андерсен, и.о. директора Института Финляндии в Санкт-Петербурге Мика Пюлсю.

Спикеры представили общие и национальные мероприятия стран-участниц фестиваля. Особо было отмечено, что вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, за исключением концерта "Звезды джаза Северных стран". На некоторые мероприятия требуется предварительная онлайн-регистрация.

Недели Северных стран откроет масштабный художественный эколого-урбанистический проект с видом на воду Waterfront на площадке нового культурного и делового кластера "Порт Севкабель" (21 по 26 сентября). Цель - представить опыт Северных стран в трансформации городских промышленных территорий, когда индустриальные функции города уступают место общественным экологичным пространствам. В рамках проекта запланирована двухдневная дискуссионная часть, вошедшая в программу X Петербургского международного инновационного форума, где урбанисты, девелоперы, архитекторы российские и Северных стран поделятся опытом освоения берегов.

На фестивале "Открой свою Европу в Эрмитаже" 23 сентября Северные страны традиционно представят общий стенд и проведут национальные мероприятия. Фестиваль в Эрмитаже пройдет под эгидой Представительства ЕС в России.

26 сентября в Малом зале Санкт-Петербургской академической Филармонии пройдет концерт "Джаз Северных стран", на котором легкую джазовую импровизацию представят ведущие музыканты каждой из пяти Северных стран и Санкт-Петербурга. Билеты в открытой продаже (от 300 до 500 рублей).

28 и 29 сентября состоятся Дни архитектуры Северных стран, организованные в сотрудничестве c журналом "Проект Балтия". Тема - архитектура образовательных учреждений - актуальна как для Северных стран, так и для Санкт-Петербурга. Известные архитекторы смогут обменяться мнениями по этому вопросу во время экспертного круглого стола. Архитекторы Северных стран выступят также с публичными лекциями на Новой сцене Александринского театра.

"Кино Северных стран" можно будет посмотреть с 4 по 8 октября в кинотеатре "Великан парк". Партнер Недель клуб "Синемафия" отобрал для показа фильмы разных жанров, поднимающие глобальные вопросы: как быть не таким, как все, что значит оторваться от своих корней, как наладить взаимопонимание между поколениями.

13 октября в Центральной городской публичной библиотеке им. В.В. Маяковского начнутся лекции и кинопоказы, объединенные детективной темой. За несколько дней любители чтения и кино смогут освежить свои познания о жанре скандинавского нуара.

21 октября в сотрудничестве с "Бегущим городом" Недели Северных стран проведут увлекательный городской квест, посвященный историческим связям города на Неве и Северных стран.

Помимо общих мероприятий, каждая страна представит целый ряд национальных событий, среди которых выставка современного норвежского искусства "Арктическия истерия", выставка датского современного искусства "Окружение цикличности", российско-финляндский культурный форум, ретроспектива фильмов Аки Каурисмяки, российско-шведская выставка "Доступная среда для всех", выступление шведской пианистки и исполнительницы песен Анны фон Хауссволф на фестивале СКИФ и многое другое.

Программа подготовлена дипломатическими миссиями и культурными институтами Норвегии, Швеции, Дании, Исландии и Финляндии в России при поддержке Совета министров Северных стран и Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга в тесном сотрудничестве с петербургскими партнерами.

Контакты:

Лавринайтис Екатерина Андреевна, руководитель отдела культуры и коммуникаций Генерального консульства Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге

Тел.: +7 (812) 612-41-00

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