Вадим Репин: "Русские Сезоны" стали чем-то совершенно уникальным

Роль высокого искусства в укреплении культурных связей между Россией и Японией огромна. Для межкультурного сотрудничества важно непосредственное взаимодействие отечественных артистов, выступающих послами гуманистической российской культуры, с японской аудиторией. Мало кто преуспел в этом так же, как скрипач Вадим Репин, рассказавший на пресс-завтраке о Транссибирском арт-фестивале, который пройдет в рамках "Русских Сезонов" в Японии, о своих давних взаимоотношениях со Страной восходящего солнца и восприятии классической музыки в эпоху социальных сетей.

12 сентября в Москве на 85 этаже небоскреба ОКО (Москва-Сити) состоялся пресс-завтрак с Вадимом Викторовичем Репиным. Известный во всем мире музыкант, первый концерт которого прошел в Японии в 1986 году, заявил: "На мой взгляд, такой проект, как "Русские Сезоны", должен был состояться в таком масштабе, чтобы "колокола гремели", стать как взрывная бомба. Мне кажется, это удалось. Хотел бы поздравить всех организаторов "Русских Сезонов" с тем, что этот проект в молниеносные сроки превратился во что-то совершенно уникальное".

Вадим Репин рассказал о некоторых мероприятиях программы Транссибирского арт-фестиваля в Японии: "Эта совместная программа со Светланой Захаровой живет уже несколько лет, но это эксклюзивный и дорогой проект, потому что очень тяжело собрать всех участников и свести наши графики со Светланой. Каждый раз этот проект обрастает новыми деталями, развивается. <…> Будут и новые произведения в моем исполнении, и новая хореография со стороны Светланы. <…> У нас в планах "Па-де-де на пальцах и для пальцев 2", который будет совершенно другим. Но этот проект пока в зародыше".

"В самом начале, когда "Па-де-де на пальцах и для пальцев" родилось несколько лет назад, мы не планировали вместе быть на сцене и даже от этого сознательно отбивались. Но после долгих уговоров мы однажды попробовали, и нам понравилось, это добавляет какие-то отдельные чувства и эмоции в отношения. Хотя случается это не так часто, как нам бы хотелось", - заметил Репин.

Совместная авторская программа Вадима Репина и его супруги Светланы Захаровой "Па-де-де на пальцах и для пальцев 1,5" будет показана 29 сентября в Orchard Hall в Токио и 1 октября в Маэбаси. Вместе с авторами в представлении примут участие солисты балета Владимир Варнава, Дмитрий Загребин, Михаил Лобухин.

Вадим Репин о восприятии музыки молодежью: "Для того чтобы по-настоящему переживать те эмоции, которые заложены в музыке классических авторов, все-таки человек должен быть определенного возраста. Естественно, попса понятнее и прямолинейнее. Опять же, время диктует свои правила: в эру Twitter все должно быть очень коротким. Зачем слушать симфонию Малера, которая идет 57 минут, для того, чтобы понять в целом, что это за произведение, когда есть маленькие копии, которые делают это за семь минут? Нам же нужно вопреки этой тенденции попытаться молодежь зацепить. Молодежи нужно давать выбор на более раннем этапе их становления, поскольку жизнь ускоряется, они становятся, если не мудрыми, то более образованными намного раньше, чем это было три-четыре поколения назад. Вот наша со Светланой дочь пошла в первый класс, и те требования, которые в школе предъявляют в первом классе, в мое время предъявляли классе в третьем. Все ускоряется, все меняется, нужно с этим жить и придумывать новые ходы-выходы".

Выдающийся музыкант поделился своими впечатлениями о японской аудитории: "Японский зритель мне знаком уже почти 30 лет. Должен сказать, что это - преданный зритель, очень часто я вижу на концертах те лица, которые уже узнаю, которые из года в год приезжают в разные точки света, чтобы оказаться на концерте. Японский зритель очень избалованный. По количеству фантастических проектов Токио может потягаться разве что с Москвой, поэтому японского зрителя труднее удивить".

"Транссибирский арт-фестиваль приобретает более масштабный вид, а уникальность наших программ делает "Русские Сезоны" еще красочнее", - добавил Вадим Викторович.

Транссибирский арт-фестиваль возник благодаря усилиям Вадима Репина и его директора Олега Белого. Концерты IV Транссибирского арт-фестиваля прошли в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Самаре, Тобольске, Тюмени и Брюсселе. В конце сентября - начале октября в рамках проекта Министерства культуры РФ "Русские Сезоны" фестиваль приезжает в Японию. Программа "Русских Сезонов" включает свыше 200 мероприятий, проходящих на протяжении 2017 года в 42 городах Японии, и предваряет перекрестный год Россия-Япония (2018), а также дальнейшие мероприятия в формате долгосрочного российско-японского культурного обмена.

По вопросам освещения проекта "Русские Сезоны" просьба обращаться к Сергею Армейскову: armeyskov@mc-pr.ru, +7(926) 056 5436.