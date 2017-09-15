Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.09:
$ 57.53
€ 68.58
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объявлены победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017

Новости партнеров
15 сентября, 17:09 UTC+3

В этом году на конкурс было отправлено более 200 заявок, участники соревновались в 12 номинациях

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Яковлев/ SPN Communications

14 сентября 2017 года в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа в рамках форума Baltic Weekend состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XVIII конкурcа на получение премии в области связей с общественностью PROBA ICCO Global PR Awards 2017.

В этом году премия вышла на новый уровень: в первый день Baltic Weekend генеральный директор M3 Communication Group Inc. Максим Бехар и генеральный директор SPN Communications подписали соглашение о сотрудничестве между PROBA Awards и ICCO (The International Communications Consultancy Organization).  

"Всемирный конкурс ICCO Global World Awards проходит ежегодно в декабре в Лондоне, все победители сегодняшнего конкурса автоматически будут участвовать в распределении наград ICCO Global World Awards, - отметил Андрей Баранников. - Сегодняшнее соглашение - это возможность для российских компаний попробовать свои силы в крупном международном конкурсе, где получить награду не менее престижно, и, возможно, даже более почетно, чем в Санкт-Петербурге".

Победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017:

Лучший студенческий PR-проект

Вологодский государственный университет

Студент голосует

Лучшая студенческая работа по теории PR

Санкт-Петербургский государственный университет

Коммуникативные технологии политической демобилизации

Корпоративное издание года

ПАО "Газпром нефть"

Нефтегазета

Лучший проект в области внутрикорпоративного PR

Comunica

От управления по целям к управлению по  ценностям

Лучшая кампания в области корпоративного PR

Коммуникационное агентство PR Inc.

Репутационная кампания в поддержку фармацевтического дистрибутора СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД"

Лучший проект в области международного PR

Фонд «Тотальный диктант»

Тотальный диктант 2017

Лучший проект с применением интегрированных коммуникаций

Некоммерческое партнерство развития донорства "Донор-Сёрч"

Социальная сеть доноров DonorSearch.org

Лучший инновационный проект в области коммуникаций

Smetana

Узнайте ваш аэропорт-тезку

Лучшая кампания с применение digital-инструментов

Пермский театр оперы и балета 

Богема

Социальный PR-проект

Агентство маркетинговых коммуникаций Dynamic Projects Group и e:mg

На пределе

PR-специалист года

ПАО "Почта Банк"

Очеретина Ольга Викторовна

Высшей оценки жюри удостоились проекты Granat communications и ТТ Мобайл, они получили приз в номинациях Effective Grand Prix и Creative Grand Prix. Награда Lifetime Achievement Awards за неоценимый вклад в развитие индустрии связей с общественностью была вручена Дыбаль Александру, члену правления ОАО "Газпром нефть", заместителю генерального директора по корпоративным коммуникациям.

В этом году на PROBA ICCO Global PR Awards 2017 было отправлено более 200 заявок. Участники соревновались в 12 номинациях. Нововведением оказалась категория "Международные коммуникации", которая была создана по инициативе ведущих агентств SPN Communications и FTI Consulting.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: Кук и Джобс, дирижер и робот, Учитель и Поклонская
Космические пророчества Циолковского
Дым и порох. Китайский художник Цай Гоцян с выставкой-размышлением о русской революции
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
5
В "Академическом" в первый класс пошли почти 1000 малышей
5
В Хакасии отметили День шахтера экологической акцией
5
Объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: установлена личность подозреваемого в причастности к взрыву в лондонском метро
2
Восемь новых участков метро начнут строить в Москве до конца 2017 года
3
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
4
Трамп раскритиковал британские власти после теракта в Лондоне
5
В Подмосковье отключено 18 подстанций из-за падения дерева на линию электропередачи
6
"Достойный фильм без кощунств": отзывы кинодеятелей на фильм "Матильда"
7
СМИ: создание зоны деэскалации в Идлибе вызвало раскол в лагере экстремистов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама