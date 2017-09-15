Объявлены победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017

14 сентября 2017 года в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа в рамках форума Baltic Weekend состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XVIII конкурcа на получение премии в области связей с общественностью PROBA ICCO Global PR Awards 2017.

В этом году премия вышла на новый уровень: в первый день Baltic Weekend генеральный директор M3 Communication Group Inc. Максим Бехар и генеральный директор SPN Communications подписали соглашение о сотрудничестве между PROBA Awards и ICCO (The International Communications Consultancy Organization).

"Всемирный конкурс ICCO Global World Awards проходит ежегодно в декабре в Лондоне, все победители сегодняшнего конкурса автоматически будут участвовать в распределении наград ICCO Global World Awards, - отметил Андрей Баранников. - Сегодняшнее соглашение - это возможность для российских компаний попробовать свои силы в крупном международном конкурсе, где получить награду не менее престижно, и, возможно, даже более почетно, чем в Санкт-Петербурге".

Победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017:

Лучший студенческий PR-проект

Вологодский государственный университет Студент голосует

Лучшая студенческая работа по теории PR

Санкт-Петербургский государственный университет Коммуникативные технологии политической демобилизации

Корпоративное издание года

ПАО "Газпром нефть" Нефтегазета

Лучший проект в области внутрикорпоративного PR

Comunica От управления по целям к управлению по ценностям

Лучшая кампания в области корпоративного PR

Коммуникационное агентство PR Inc. Репутационная кампания в поддержку фармацевтического дистрибутора СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД"

Лучший проект в области международного PR

Фонд «Тотальный диктант» Тотальный диктант 2017

Лучший проект с применением интегрированных коммуникаций

Некоммерческое партнерство развития донорства "Донор-Сёрч" Социальная сеть доноров DonorSearch.org

Лучший инновационный проект в области коммуникаций

Smetana Узнайте ваш аэропорт-тезку

Лучшая кампания с применение digital-инструментов

Пермский театр оперы и балета Богема

Социальный PR-проект

Агентство маркетинговых коммуникаций Dynamic Projects Group и e:mg На пределе

PR-специалист года

ПАО "Почта Банк" Очеретина Ольга Викторовна

Высшей оценки жюри удостоились проекты Granat communications и ТТ Мобайл, они получили приз в номинациях Effective Grand Prix и Creative Grand Prix. Награда Lifetime Achievement Awards за неоценимый вклад в развитие индустрии связей с общественностью была вручена Дыбаль Александру, члену правления ОАО "Газпром нефть", заместителю генерального директора по корпоративным коммуникациям.

В этом году на PROBA ICCO Global PR Awards 2017 было отправлено более 200 заявок. Участники соревновались в 12 номинациях. Нововведением оказалась категория "Международные коммуникации", которая была создана по инициативе ведущих агентств SPN Communications и FTI Consulting.