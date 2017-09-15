Объявлены победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017

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14 сентября 2017 года в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа в рамках форума Baltic Weekend состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XVIII конкурcа на получение премии в области связей с общественностью PROBA ICCO Global PR Awards 2017.
В этом году премия вышла на новый уровень: в первый день Baltic Weekend генеральный директор M3 Communication Group Inc. Максим Бехар и генеральный директор SPN Communications подписали соглашение о сотрудничестве между PROBA Awards и ICCO (The International Communications Consultancy Organization).
"Всемирный конкурс ICCO Global World Awards проходит ежегодно в декабре в Лондоне, все победители сегодняшнего конкурса автоматически будут участвовать в распределении наград ICCO Global World Awards, - отметил Андрей Баранников. - Сегодняшнее соглашение - это возможность для российских компаний попробовать свои силы в крупном международном конкурсе, где получить награду не менее престижно, и, возможно, даже более почетно, чем в Санкт-Петербурге".
Победители PROBA ICCO Global PR Awards 2017:
Лучший студенческий PR-проект
|
Вологодский государственный университет
|
Студент голосует
Лучшая студенческая работа по теории PR
|
Санкт-Петербургский государственный университет
|
Коммуникативные технологии политической демобилизации
Корпоративное издание года
|
ПАО "Газпром нефть"
|
Нефтегазета
Лучший проект в области внутрикорпоративного PR
|
Comunica
|
От управления по целям к управлению по ценностям
Лучшая кампания в области корпоративного PR
|
Коммуникационное агентство PR Inc.
|
Репутационная кампания в поддержку фармацевтического дистрибутора СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД"
Лучший проект в области международного PR
|
Фонд «Тотальный диктант»
|
Тотальный диктант 2017
Лучший проект с применением интегрированных коммуникаций
|
Некоммерческое партнерство развития донорства "Донор-Сёрч"
|
Социальная сеть доноров DonorSearch.org
Лучший инновационный проект в области коммуникаций
|
Smetana
|
Узнайте ваш аэропорт-тезку
Лучшая кампания с применение digital-инструментов
|
Пермский театр оперы и балета
|
Богема
Социальный PR-проект
|
Агентство маркетинговых коммуникаций Dynamic Projects Group и e:mg
|
На пределе
PR-специалист года
|
ПАО "Почта Банк"
|
Очеретина Ольга Викторовна
Высшей оценки жюри удостоились проекты Granat communications и ТТ Мобайл, они получили приз в номинациях Effective Grand Prix и Creative Grand Prix. Награда Lifetime Achievement Awards за неоценимый вклад в развитие индустрии связей с общественностью была вручена Дыбаль Александру, члену правления ОАО "Газпром нефть", заместителю генерального директора по корпоративным коммуникациям.
В этом году на PROBA ICCO Global PR Awards 2017 было отправлено более 200 заявок. Участники соревновались в 12 номинациях. Нововведением оказалась категория "Международные коммуникации", которая была создана по инициативе ведущих агентств SPN Communications и FTI Consulting.