Лучшие творческие коллективы Ростовской области выступят в Москве

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 сентября. /ТАСС/. Лучшие творческие коллективы Ростовской области, в том числе и Государственный академический ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, представят регион на лучших концертных площадках Москвы в честь 80-летия области. Об этом сообщил журналистам министр культуры областного правительства Александр Резванов.
"На сцене Государственного Кремлевского Дворца 16 сентября в рамках празднования 80-летия Ростовской области состоится концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова",- сказал Резванов дополнив, что в программу концерта включены лирические и плясовые казачьи песни Донского края, сюжетные и шуточные танцы, а также хореографические миниатюры.
Для выступления в столицу доставлены оригинальные костюмы общим весом более 3 тонн, отметил он.
На сцене Государственного академического Малого театра москвичи в предстоящую субботу смогут оценить мастерство актеров Ростовского академического театра драмы им. М. Горького в спектаклях "Донской театральной трилогии" и "Матерь Человеческая" по одноименной повести донского писателя Виталия Закруткина.
Завершится праздничная культурная программа в воскресенье в Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, где академический симфонический оркестр Ростовской областной филармонии выступит в Большом зале консерватории с симфонией №5 Сергея Прокофьева, а также музыкой балета "Весна священная" Игоря Стравинского.
80-летие Ростовской области широко праздновалось 13 сентября. С юбилеем жителей региона поздравили президент России Владимир Путин и глава федерального правительства Дмитрий Медведев.