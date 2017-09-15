Корпорация развития Иркутской области подписала три соглашения с инвесторами на БМЭВФ

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В рамках Байкальского Международного экологического водного форума "Корпорация развития Иркутской области" (КРИО) подписала три соглашения с инвесторами. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
"Подписанные сегодня соглашения - это первые итоги форума "Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего". И отрадно, что инициаторами этих проектов стали представители местного бизнес-сообщества", - цитирует пресс-служба генерального директора КРИО Олега Севрюкова.
Первое соглашение касается реализации проекта "Усольский металлургический завод" по производству мелкосортного проката. Проект заключается в переработке металлолома и получении готовой продукции - строительной арматуры. Планируется выпуск 100 000 тонн металлопроката в год, при этом будет создано 219 новых рабочих мест. По словам министра экономического развития Иркутской области Евгения Орачевского, завод будет расположен на территории социально-экономического опережающего развития в Усолье-Сибирском.
"Объем инвестиций составит 3,9 млрд рублей, два года в идеале должной уйти на строительство объекта. реализация проекта, позволит снизить стоимость строительной арматуры в Иркутской области", - отметил Орачевский.
Также подписано соглашение с компанией "МедТехСервис" о реализации проекта федерального уровня по строительству в Иркутске завода по производству глюкометров и тест-полосок для определения сахара в крови на основе инновационной технологии с применением фермента GDH с карбоновым напылением. Ожидается, что производство привнесет дополнительные налоговые поступления в бюджеты разных уровней и создаст не менее 200 рабочих мест.
Кроме того, подписано четырехстороннее соглашение между КРИО, Иркутским научным центром СО РАН, Межрегиональным фондом поддержки стратегических инициатив "Байкальские стратегии" и компанией ARBIOM (Франция). В соответствии с ним компания ARBIOM проведет исследование отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и древесной биомассы, после чего предоставит коммерческое предложение по строительству завода по переработке данных отходов. КРИО в свою очередь проведет анализ этого предложения и в случае положительного решения профинансирует проект.
Древесная биомасса, оставшейся от отходов БЦБК, может быть переработана в белковые продукты, которые будут использоваться в качестве корма для рыб.
Победителями конкурса лучших технологий водоочистки, поведенного в рамках форума, стали три компании.
"Когда мы задумывали БЭВФ, то ставили задачу познакомиться с предложениями крупнейших компаний по очистке воды, потому что это одна из наиболее острых проблем для Иркутской области и байкальского региона" - Серей Левченко.
В номинации "Лучшая технология для озера Байкал" победителем объявлена компания KWI International, которая подготовила проект канализационно-очистных сооружений Байкальска.
Победителем в номинации "Лучшая научная разработка для озера Байкал" объявлено предприятие "Альта Групп" за проект 2Инновационная петельная биозагрузка Alta BioLoad".
Первой в номинации "Лучшее оборудование для озера Байкал" стала компания Epuramat Rus за проект "Канализационная водоочистная установка и сепаратор для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод". Он основан на технологии мембранного биореактора и предназначен для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от органических и взвешенных веществ, соединений азота, фосфора и ряда других примесей.
В конкурсе приняли семь компаний. Четыре из них стали лауреатами, и три победили.