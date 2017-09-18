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Форум "Наука будущего - наука молодых" завершился награждением победителей

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18 сентября, 10:35 UTC+3

В рамках форума прошли, в частности, соревнования по робототехнике, конкурсы НИР, "Дебют в научной журналистике", "Умник" и "Наука - это мы"

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Третий и завершающий день форума "Наука будущего - наука молодых" прошел под лозунгом "Построение карьеры". В этот день прошли мероприятия, рассказывающие участникам обо всех возможностях развития научных проектов и построения успешной карьеры в сфере науки.

Состоялось продолжение мастер-класса "Как нужно рассказывать о науке", который вызвал огромный интерес у слушателей, участники активно задавали вопросы. В завершение мероприятия одна из участниц представила презентацию, а слушатели давали комментарии, отмечая достоинства и недостатки презентации на основании знаний, полученных на мастер-классе.

Участники форума посетили презентации научно-технологических, инновационных фондов и институтов развития "Программы поддержки". Там представители таких организаций, как РНФ, ОтУС, ФПИ, ФСИ, РФФН, рассказали о предоставляемых для ученых возможностях и программах. Участники мероприятия задавали им вопросы, которые в большей степени касались организации и проведения научно-технической экспертизы проектов в ходе конкурса на получение гранта.

Продолжением презентаций стала панельная дискуссия с участием четырех молодых ученых: заместителя декана по учебной работе НГТУ им. Р.Е. Алексеева Ильи Воротынцева, врача травматолога-ортопеда, руководителя лаборатории аддитивных технологий Романа Горбатова, грантополучателя по программе "Умник" Ксении Плесовских и грантополучателя по программе "Старт" Андрея Терентьева. Выступающие в легкой манере рассказали свои истории успеха. Модератор секции провела дискуссию в формате интервью на сцене.

 Параллельно состоялись презентации девяти проектов для программы Фонда содействия инновациям "Умник", в результате которых все девять проектов получили рекомендации к участию в финальном этапе конкурса "Умник".

Участники форума посетили также мастер-класс "Наукометрия. Как сделать научные исследования заметными", где рассказывалось о научных метриках, цитируемости статей, как выбрать научный журнал и подготовить свою научную статью, приняли участие в мастер-классе "Технология нейрочат", где было рассказано и продемонстрировано средство коммуникации между людьми без помощи рук и голоса.

На полях форума состоялись всероссийские соревнования на Кубок Лобачевского по робототехнике, в которых участвовали 37 команд. В результате были выбраны победители по четырем номинациям. Победителям были вручены кубки и ценные призы. Продолжением соревнований стал мастер-класс по робототехнике для всех желающих. Участники форума приняли активное участие в мастер-классе, а самые активные получили призы.

Состоялась российско-французская секция "Новые материалы: Как использовать в ответах на большие вызовы", на которой российские и французские ученые представляли свои проекты с помощью постерных стендов, после чего состоялось обсуждение представленных исследований. По итогам секции ведущие ученые выбрали трех победителей.

Завершился форум "Наука будущего - наука молодых" торжественной церемонией закрытия, где члены программного комитета форума наградили победителей, занявших призовые места. Состоялось награждение участников конкурса НИР в номинации "Будущий эксперт" и "Приз зрительских симпатий", а также победителей конкурса "Дебют в научной журналистике" и российско-французской секции. Кроме того, дипломы были вручены финалистам конкурса "Умник". Подарками были отмечены победители видео-конкурса "Наука - это мы". Дирекция форума "Инконсалт К" выразила благодарность за поддержку и помощь в организации мероприятия волонтерам Нижнего Новгорода.

Искреннюю признательность дирекция форума "Инконсалт К" выражает департаменту науки и технологий Минобрнауки Российской Федерации, всем партнерам, членам программного комитета, экспертам, а также коллективу Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского за неоценимую помощь и поддержку в подготовке и проведении столь масштабного мероприятия. 

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