Архангельская область перейдет на новую систему безопасности

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Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" введут в промышленную эксплуатацию в Архангельской области. Такое решение принято на заседании межведомственной рабочей группы по внедрению АПК в области, говорится в пресс-релизе правительства региона.
"Внедрение АПК "Безопасный город" позволяет моделировать развитие чрезвычайной ситуации и, как следствие, сократить до минимума время реагирования на поступающие сигналы о происшествиях", - отметили в пресс-службе.
В рамках реализации проекта была построена дополнительная оптоволоконная сеть, установлено 17 автоматизированных рабочих мест диспетчеров, проведена интеграция системы с рядом других подсистем, также было установлено 180 новых видеокамер наружного наблюдения с функциями видеоанализа.
По сообщению пресс-службы региона, система АПК не статична, она дает возможность добавлять новые сценарии и регламенты.
"Дальнейшее совершенствование процедур и алгоритмов действия системы вполне возможно, - глава Поморья Игорь Орлов. - Но насыщение системы особенностями каждого пилотного муниципалитета, адаптация под конкретные ситуации должны проходить уже в условиях рабочего процесса".
"Безопасный город" - это программный комплекс, который позволяет оперативно обнаруживать внештатные ситуации и своевременно реагировать на них. Одна из основных составляющих АПК - система видеонаблюдения.
Работа по созданию и внедрению АПК "Безопасный город" в четырех пилотных территориях Архангельской области - Архангельске, Северодвинске, Котласе и Приморском районе - началась в феврале 2016 года. В конце прошлого года комплекс был введен в опытную эксплуатацию.