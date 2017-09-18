Приморье примет участие в токийской выставке JATA Tourism Expo-2017

Приморский край представит свои туристические возможности на международной туристской выставке Tourism Expo Japan, которая пройдет с 21 по 24 сентября в Токио в комплексе Tokyo Big Sight. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона

"Объединенный национальный стенд России, организованный при информационной поддержке Ростуризма, представит в Японии возможности отдыха в регионах от Москвы до Сахалина. Самая многочисленная делегация - от Приморского края", - отметили в пресс-службе.

О красоте региона и отдыхе для туристов на русском Дальнем Востоке расскажут специалисты туристского информационного центра (ТИЦ) Приморья, а также представители авиа- и туркомпаний.

Как рассказала директор ТИЦ Дарья Гусева, японский туристический рынок на данный момент является одним из самых приоритетных для региона.

"Японцы все больше интересуются Приморским краем не только как местом, где можно налаживать деловые контакты и реализовывать проекты, но и как местом для отдыха и культурно-познавательного туризма", - сказала директор ТИЦ.

По словам Гусевой, задача ТИЦ максимально распространить информацию о новом упрощенном визовом режиме, который позволяет оформить визу всего за четыре рабочих дня, а также представить актуальные туры по территории Свободного порта Владивосток, которые уже презентовали на Восточном экономическом форуме.

На объединенном стенде Ростуризма ТИЦ Приморского края представит спектр полиграфической продукции, среди которой карта Приморского края, информационный буклет с описанием маршрутов по Восточному кольцу России и другое.

Приморские туркомпании расскажут о возможностях комфортного отдыха и разработанных специально для туристов из Японии программах.

В регионе действует программа "Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере туризма, международных отношений".

В 2017 году на выставочном мероприятии в Токио Россию также представят участники из Москвы, Республики Дагестан, Иркутской и Сахалинской областей, Камчатского и Хабаровского краев.

По данным организаторов JATA, в 2016 году выставка заинтересовала представителей более 128 стран и регионов мира и привлекла более 1790 экспонентов. Всего JATA-2016 посетило более 270 тысяч человек.