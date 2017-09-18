Инвестор из Китая намерен вложиться в развитие портовой инфраструктуры в Приморье

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Китайская компания Hebei Port Group заявила о намерении реализовать на территории Приморского края инвестиционные проекты по развитию портовой инфраструктуры и по строительству зернового терминала. Об стало известно на встрече председателей совета директоров Hebei Port Group и директора департамента международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Интерес Hebei Port Group к Приморскому краю связан с намерением китайской провинции Хэйлунцзян транспортировать большой объем выращенной сельскохозяйственной продукции в южные территории КНР", - отметили в пресс-службе.
Грузы будут доставляться по транспортному коридору через пункты пропуска до южных портов Приморья, а затем морским путем транспортироваться в южную часть Китая и другие страны.
Основным видом экспортируемой продукции должно стать зерно, общий объем которого, по неофициальным данным, может составить от 6 до 10 млн тонн в год.
Для того чтобы обеспечить наличие необходимых мощностей на всех этапах транспортировки грузов, компания планирует инвестировать в развитие портовой инфраструктуры края, а также построить в Приморье зерновой терминал.
"Чтобы осуществить свою идею, вы можете либо найти земельный участок под строительство нового порта, либо найти проект, который предполагает создание нового порта и при этом заинтересован в инвестициях, либо войти в уже действующий порт", - пояснил начальник отдела развития транспорта Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота Михаил Холоша.
Китайская компания планирует рассмотреть все варианты сотрудничества.
Что касается идеи строительства зернового терминала в Приморье, то, по мнению директора департамента международного сотрудничества края Алексея Старичкова, необходимость создания такого хранилища обусловлена не только возможностью перевозки китайских грузов, но и возможностью экспорта урожая Приморского края.
"В Приморье, как и во всей России, производство зерна быстро увеличивается, соответственно растет и объем его поставок за рубеж. Однако специализированный зерновой терминал построен только один - в западной части страны. Создание такого хранилища в Приморье, безусловно, придало бы дополнительный импульс развитию нашего региона", - подчеркнул он.
Hebei Port Group подписала соглашение о развитии двусторонних отношений в сфере коммерческой логистики и создании портовых промышленных кластеров с Владивостокским морским торговым портом (ВМТП) 12 сентября 2017 года
Компания представляет собой комплексное государственное предприятие в области строительства портов, развития и управления госимуществом, а также в области инвестирования и финансирования.
Она образована 8 июля 2009 и включает в себя мощности портов Цинхуандао, Цаофэйдянь и Хуангэ, а также еще около 40 небольших портов в Бохайском заливе.
В 2016 году пропускная способность Хэбэй Порт Групп достигла 310 млн тонн. В настоящее время компания является крупнейшим в мире предприятием по портовым перевозкам балкерного груза.