Инвестор из Китая намерен вложиться в развитие портовой инфраструктуры в Приморье

Китайская компания Hebei Port Group заявила о намерении реализовать на территории Приморского края инвестиционные проекты по развитию портовой инфраструктуры и по строительству зернового терминала. Об стало известно на встрече председателей совета директоров Hebei Port Group и директора департамента международного сотрудничества Приморья Алексея Старичкова, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Интерес Hebei Port Group к Приморскому краю связан с намерением китайской провинции Хэйлунцзян транспортировать большой объем выращенной сельскохозяйственной продукции в южные территории КНР", - отметили в пресс-службе.

Грузы будут доставляться по транспортному коридору через пункты пропуска до южных портов Приморья, а затем морским путем транспортироваться в южную часть Китая и другие страны.

Основным видом экспортируемой продукции должно стать зерно, общий объем которого, по неофициальным данным, может составить от 6 до 10 млн тонн в год.

Для того чтобы обеспечить наличие необходимых мощностей на всех этапах транспортировки грузов, компания планирует инвестировать в развитие портовой инфраструктуры края, а также построить в Приморье зерновой терминал.

"Чтобы осуществить свою идею, вы можете либо найти земельный участок под строительство нового порта, либо найти проект, который предполагает создание нового порта и при этом заинтересован в инвестициях, либо войти в уже действующий порт", - пояснил начальник отдела развития транспорта Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота Михаил Холоша.

Китайская компания планирует рассмотреть все варианты сотрудничества.

Что касается идеи строительства зернового терминала в Приморье, то, по мнению директора департамента международного сотрудничества края Алексея Старичкова, необходимость создания такого хранилища обусловлена не только возможностью перевозки китайских грузов, но и возможностью экспорта урожая Приморского края.

"В Приморье, как и во всей России, производство зерна быстро увеличивается, соответственно растет и объем его поставок за рубеж. Однако специализированный зерновой терминал построен только один - в западной части страны. Создание такого хранилища в Приморье, безусловно, придало бы дополнительный импульс развитию нашего региона", - подчеркнул он.

Hebei Port Group подписала соглашение о развитии двусторонних отношений в сфере коммерческой логистики и создании портовых промышленных кластеров с Владивостокским морским торговым портом (ВМТП) 12 сентября 2017 года

Компания представляет собой комплексное государственное предприятие в области строительства портов, развития и управления госимуществом, а также в области инвестирования и финансирования.

Она образована 8 июля 2009 и включает в себя мощности портов Цинхуандао, Цаофэйдянь и Хуангэ, а также еще около 40 небольших портов в Бохайском заливе.

В 2016 году пропускная способность Хэбэй Порт Групп достигла 310 млн тонн. В настоящее время компания является крупнейшим в мире предприятием по портовым перевозкам балкерного груза.