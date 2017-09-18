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Форум "Открытые инновации" пройдет 16-18 сентября в Сколково

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18 сентября, 13:27 UTC+3
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МОСКВА, 18 сентября /Открытые инновации/. 16-18 октября на площадке Технопарка "Сколково" пройдет Московский международный форум инновационного развития "Открытые инновации". Главное событие 2017 года для представителей цифровой экосистемы посетят около 15 000 участников из 90 стран мира.

Ключевой темой форума в этом году станет цифровая экономика.

В фокусе дискуссий - корпорации, государство и человек.

"Открытые инновации - 2017" пройдут в формате трех тематических дней:

  • 1-й день - CorpTech. ДНК корпорации будущего;
  • 2-й день - StateTech. Манифест цифрового государства;
  • 3-й день - HumanTech. Технологии для человека и человек для технологий.

Ведущие международные и российские эксперты в области цифровых трансформаций обсудят самые актуальные тенденции, связанные с развитием цифровой экономики, а также вызовы, с которыми сталкивается человечество в связи с мировой информатизацией.

Победит ли человека искусственный интеллект? Смогут ли криптовалюты заменить традиционные деньги? Станет ли добыча ресурсов на астероидах полноценной альтернативой для мира? Как вести бизнес в постфинансовом мире? Как стать стартап-звездой и покорить мир высоких технологий? На все эти вопросы ведущие международные и российские эксперты в области цифровых трансформаций ответят на "Открытых инновациях".

Хедлайнерами форума станут:

  • Ксавье Беттель - премьер-министр Люксембурга
  • Джон Носта - евангелист цифровой медицины
  • Рик Тамлинсон - основатель Deep Space Industries
  • Бретт Кинг - футуролог, автор книги Breaking Banks
  • Кен Голдман - финансовый директор Yahoo
  • Марвин Ляо - гуру стартаперов и партнер в 500 Startups
  • Митио Каку - футуролог, популяризатор теоретической физики и современных концепций об устройстве мироздания
  • Ник Сэмпсон - вице-президент Faraday Future
  • Чарльз Адлер - основатель Kickstarter
  • Мун Рибас - основатель Cyborg Foundation
  • Арина Теему - визионер и технологический предприниматель
  • Дэйв Вайсер - основатель Gett
  • Моше Варди - профессор, Университет Райс

Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития РФ, Правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Внешэкономбанк. 

Подробнее о форуме "Открытые инновации" здесь

Регистрация для участия в форуме здесь

Справочная информация

Форум "Открытые инновации"

Ежегодный форум "Открытые инновации" проводится в Москве с 2012 года под эгидой правительства Российской Федерации и по праву считается уникальной дискуссионной площадкой среди участников формирования инновационной экосистемы. Соорганизаторами форума выступают: Министерство экономического развития Российской Федерации, правительство Москвы, Фонд инфраструктурных и образовательных программ "РОСНАНО", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям, Фонд "Сколково", Внешэкономбанк. Мероприятие пройдет при участии Консультативного совета по иностранным инвестициям. Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. В рамках программы проводятся пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи и неформальное общение.https://forinnovations.ru/

Контакты для СМИ:

Александра Барщевская,

пресс-секретарь

Фонд "Сколково"

Тел./tel. +7 (495) 956 00 33, доб./ext. 2657

E-mail: ab@sk.ru

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