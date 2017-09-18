Русская медная компания запустила новый спортивный комплекс в уральском Карабаше

КАРАБАШ (Челябинская область), 18 сентября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Русская медная компания (РМК) построила и запустила многофункциональный спортивный комплекс "Металлург" в городе Карабаше, в котором работает входящее в состав РМК ЗАО "Карабашмедь". В понедельник в торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин, передает корреспондент ТАСС.

Строительство спортивного комплекса "Металлург" стало первым из проектов, реализованных РМК в рамках соглашения о развитии Карабашского городского округа. "Сегодня мы торжественно открываем физкультурно-оздоровительный комплекс. Проект реализован благодаря "Русской медной компании". Это яркий пример социального партнерства власти и крупного бизнеса", - сказал на торжественной церемонии открытия губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Как пояснили в пресс-службе РМК, "Металлург" включает в себя крытый спортивный комплекс площадью 2 тыс. кв. м и стадион площадью более 5 тыс. кв.м (в зимнее время на стадионе будет работать хоккейный корт - прим. ТАСС). В крытой части находится многофункциональная площадка для игровых видов спорта (волейбола, баскетбола, мини-футбола и большого тенниса) и зона для занятий единоборствами (дзюдо, боксом, самбо). Кроме того, здесь расположен тренажерный зал, зал для фитнеса, зона гиревого спорта, раздевалки, душевые и тренерские комнаты. На открытой арене организовано футбольное поле с искусственным газоном, построены площадка для стритбола и зона для воркаута, беговые дорожки и трибуны на 250 мест.

По данным РМК, инвестиции в строительство и оснащение комплекса "Металлург" превысили 220 млн рублей. Одновременно в "Металлурге" могут заниматься до 200 человек. Спортивный объект открыт как для работников ЗАО "Карабашмедь" и членов их семей, так и для всех горожан. Вместе с заводским профилакторием "Синегорье" "Металлург" образует единый спортивно-оздоровительный комплекс.

Соглашение о развитии Карабаша

Трехстороннее соглашение о развитии Карабашского городского округа было подписано в феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2017". Подписи под документом поставили губернатор Челябинской области Борис Дубровский, президент РМК Всеволод Левин и глава Карабаша Олег Буданов. Документ предусматривает совместную реализацию целого ряда проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры и повышение качества жизни в городе и его окрестностях.

Для реализации соглашения разработана программа развития до 2021 года, включающая в себя проекты по формированию благоприятной и комфортной среды для жизни местного населения, по совершенствованию инфраструктуры и поддержке культуры и массового спорта.

Общая сумма инвестиций, которые планируется направить на мероприятия в рамках программы развития Карабашского округа, оценивается в 3 млрд рублей.

В рамках программы течение пяти лет в Карабаше планируется возвести новый малоэтажный жилой микрорайон "Золотая горка", построить и отремонтировать дороги, модернизировать системы водоснабжения и канализации, газопровода и других сетей. В планах также реконструкция целого ряда социально значимых объектов и строительство новых - помимо СК "Металлург", торгово-развлекательного центра, детского сада и др. Кроме того, предполагается развитие досуговых и рекреационных зон Карабаша, в том числе благоустройство центральной площади и набережной городского пруда.

Модернизация производства ЗАО "Карабашмедь"

После запуска нового спортивного комплекса Борис Дубровский и Игорь Алтушкин дали старт пусконаладочным работам на современной механизированной линии розлива черновой меди ЗАО "Карабашмедь".

"Новое автоматическое оборудование повысит производительность металлургического цеха предприятия. Кроме того, оно поможет минимизировать выбросы низовых отходящих газов при разливке меди в изложницы за счет работы мощной системы аспирации и очистки. Таким образом, на участке улучшатся условия труда работников", - рассказал генеральный директор ЗАО "Карабашмедь" Андрей Ханжин.

По его словам, строительство участка механизированного розлива черновой меди на ЗАО "Карабашмедь" входит в программу, которая реализуется на предприятии в Год экологии в России. Соглашение, по которому идет модернизация производства, было подписано ЗАО "Карабашмедь", Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области в ноябре 2016 года. Кроме уже реализованных шагов, документ также предусматривает установку новых конвертеров с газоплотными напыльниками и замену газоочистной системы предприятия, что позволит дополнительно сократить производственные выбросы.

"Модернизация завода "Карабашмедь" - масштабная. Все, что компания планирует и заявляет, все реализуется. Мы сегодня увидели практически завершение реконструкции металлургической части завода - на экологической ситуации в городе это сказывается только положительно. Свидетельство тому - появление растительности на склонах близлежащих гор", - подытожил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

"Карабашмедь" - одно из старейших медеплавильных предприятий Челябинской области. Его основным видом деятельности является производство черновой меди. В конце 1980-х годов из-за тяжелой экологической ситуации работа завода была прекращена, производство возобновилось в 1998 году. Модернизация производства на "Карабашмеди" ведется с 2004 года.

Русская медная компания - вертикально интегрированный холдинг, который объединяет 13 основных предприятий, осуществляющих деятельность от добычи руды до производства и реализации медной продукции и драгоценных металлов. РМК основана в 2004 году. В настоящее время управляет медедобывающими и металлургическими предприятиями на Урале, в Северо-Западном регионе России и Казахстане. Производственные мощности - до 200 тыс. тонн медных катодов в год и до 190 тыс. тонн медной катанки в год.