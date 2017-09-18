В Ростове-на-Дону состоялась вторая встреча земляков Донского края

Более 150 уроженцев Ростовской области, ныне живущих в других субъектах РФ, собрались на вторую встречу землячества Донского края. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

"Стало хорошей традицией, когда люди, родившиеся в Ростовской области и теперь живущие за ее пределами, приезжают на свою малую родину. Всех донцов объединяет общий характер - добиваться во всем победы, быть везде первыми", - сказал губернатор области Василий Голубев.

За день до встречи многие участники побывали в местах, где они родились. "В этом и смысл Дня земляка: посмотреть, как живут земляки, возможно, чем-то помочь и быть неразрывно связанным со своей малой родиной", - добавил глава региона.

По словам члена совета по развитию предпринимательства Государственной Думы Федерального собрания РФ Сергея Апатенко, который тоже родом из Ростовской области и приехал на встречу землячества, любовь к малой родине поддерживает земляков, где бы они не находились." У нас в любом случае одна родина это - Ростов", - сказал он.

"Я держу в сердце все, что связано с Ростовской областью. Всегда стараюсь помогать области и Ростову-на-дону при первой возможности. Я очень благодарен руководству города и области и всем нашим землякам за то, что они так трепетно относятся к нашему родному городу", - добавил Апатенко.

Также член совета по развитию предпринимательства ГД рассказал о проекте с итальянским певцом Робертино Лоретти, который они реализуют в Ростове. "У меня есть хобби. Я делаю проект с Робертино Лоретти, это легенда 20-го века. Он приезжает сюда, устраивает мероприятия, мастер-классы, обучаем пению детей", - отметил он.

Первая встреча земляков Донского края состоялась в 2016 году. Традиция проведения встреч земляков Донского края на малой родине появилась по инициативе Василия Голубева.