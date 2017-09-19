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В ЖК "Москвичка" продано 80% квартир

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19 сентября, 10:00 UTC+3

Сдача первой очереди в эксплуатацию намечена на третий квартал 2018 года

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ЖК «Москвичка»

ЖК «Москвичка»

© Пресс-служба ГК «Гранель»

МОСКВА, 19 сентября 2017 года. ГК "Гранель" подвела предварительные итоги продаж по первой очереди строительства жилого комплекса комфорт-класса "Москвичка", который находится на территории Новой Москвы. Так, в первой очереди строительства, которая включает в себя возведение двух корпусов на 2085 квартир, на данный момент продано уже 80% от общего объема.  

По данным ГК "Гранель" объем реализованных квартир достиг 56 000 кв. м, что составляет более 80% от общего предложения. В общей сложности продано 1674 квартиры. Если рассмотреть структуру покупательского спроса, то более половины всего спроса (51%) пришлась на квартиры-студии. Доля однокомнатных квартир составила 27%, доля 2-комнатных - 20%, а на 3-комнатные квартиры пришлось 2%.

"Продажи первого корпуса ЖК "Москвичка" были открыты год назад. Совокупный объем предложения квартир первой очереди проекта составил более 66 тыс. кв. м, 80% которых реализованы за последний год", - отметил Рустам Арсланов, директор по продажам ГК "Гранель".

На выбор покупателей представлена широкая продуктовая линейка - малогабаритные студии, полноценные однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Минимальная цена предложения начинается от 2,1 млн руб. Сдача первой очереди в эксплуатацию намечена на третий квартал 2018 года.

Напомним, строительство ЖК "Москвичка" осуществляется на земельном участке площадью 18,7 га, вблизи поселка Коммунарка. В планах ГК "Гранель" строительство пяти жилых домов переменной этажности, современных объектов социальной инфраструктуры и коммерческих площадей. Жителям комплекса будут доступны три детских садика на 465 мест, современная школа единоборств "Самбо-70", многочисленные кафе и рестораны, отделения банков, аптеки, салоны красоты и другие предприятия соцкультбыта и сферы услуг. Общая площадь недвижимости в рамках жилого комплекса превысит 500 000 кв. м. Срок завершения строительства всего жилого комплекса намечен на 2021 год. К этому времени в пешей доступности от жилых домов откроется новая станция метро "Столбово". Чтобы добраться до центра столицы, жителям микрорайона потребуется всего 30 минут.

Подробности можно узнать в офисах продаж ГК "Гранель", а также по телефону +7 (495) 281-81-81.

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