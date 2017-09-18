В Орловской области программа расселения аварийного жилья выполнена на 100%

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ОРЕЛ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Орловской области подвело итоги программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года: программа выполнена в полном объеме, в новые квартиры переехали более 1,8 тыс. человек. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.
"Региональная адресная программа "Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда" на 2013-2017 годы выполнена на 100%. За этот период расселили более 1,8 тыс. человек из 103 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 2012 года. Затраты на реализацию программы составили свыше 1,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.
В 2018 году расселение аварийного жилья, признанного таковым после 2012 года, продолжится уже по муниципальным адресным программам. Всего в Орловской области в следующем году необходимо расселить 140 домов общей площадью около 50 тыс. кв. м, на эти цели потребуется порядка 2 млрд рублей. Сейчас решается вопрос финансирования, среди возможных вариантов - получение помощи из федерального центра, а также привлечение средств инвесторов.
"Ветхие дома можно сносить и переселять жителей за счет инвестора. Застройщики предоставляют им новые квартиры с условием передачи участков, освобожденных от бараков, под новое строительство", - цитирует пресс-служба губернатора Орловской области Вадима Потомского.