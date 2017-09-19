XVII конференция Optimization пройдет в Москве

С 30 ноября по 1 декабря в конгресс-центре "Технополис Москва" пройдет ежегодная конференция "Optimization. Поисковый маркетинг и продвижение бизнеса в интернете".

Конференция Optimization, посвященная поисковой оптимизации сайтов и вопросам развития поисковых систем, проводится с 2001 г. Организатором выступает компания "Ашманов и партнеры". В разное время партнерами конференции являлись такие компании, как Mail.ru, Subscribe.ru, "Бегун", Spylog, HH.ru и т.д. Сейчас конференция традиционно собирает представителей поисковых систем и экспертов из ведущих компаний - как со стороны агентств, так и со стороны рекламодателей.

Участники конференции получат возможность пообщаться с экспертами рынка поисковой оптимизации, узнать о проблемах и перспективах отрасли, познакомиться с новыми инструментами, поучаствовать в мастер-классах и дискуссиях.

Главной темой конференции станет влияние нейронных сетей на ранжирование сайтов и оптимизация их в условиях работы новых алгоритмов. Спикеры расскажут об алгоритме "Королев", принципах его работы и изменениях рынка SEO и SEO-текстов после его внедрения.

Также на конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

как выбрать подрядчиков по продвижению сайта;

как выстроить комплексную digital-стратегию и вписать в нее стратегию поискового маркетинга;

как работать в условиях ограниченного бюджета;

как сравнивать конверсию по каналам и улучшать показатели;

как оптимизировать мобильный сайт.

В рамках конференции Михаил Волович, руководитель лаборатории факторов ранжирования "Ашманов и партнеры", представит новый сервис, который поможет проанализировать тексты на сайте и адаптировать их для защиты сайта от "Баден-Бадена" и повышения конверсии.

Официальный сайт конференции: https://goo.gl/626mCg

По вопросам коммерческого участия в конференции и информационного партнерства обращайтесь на pr@optimization.ru.