XVII конференция Optimization пройдет в Москве

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С 30 ноября по 1 декабря в конгресс-центре "Технополис Москва" пройдет ежегодная конференция "Optimization. Поисковый маркетинг и продвижение бизнеса в интернете".
Конференция Optimization, посвященная поисковой оптимизации сайтов и вопросам развития поисковых систем, проводится с 2001 г. Организатором выступает компания "Ашманов и партнеры". В разное время партнерами конференции являлись такие компании, как Mail.ru, Subscribe.ru, "Бегун", Spylog, HH.ru и т.д. Сейчас конференция традиционно собирает представителей поисковых систем и экспертов из ведущих компаний - как со стороны агентств, так и со стороны рекламодателей.
Участники конференции получат возможность пообщаться с экспертами рынка поисковой оптимизации, узнать о проблемах и перспективах отрасли, познакомиться с новыми инструментами, поучаствовать в мастер-классах и дискуссиях.
Главной темой конференции станет влияние нейронных сетей на ранжирование сайтов и оптимизация их в условиях работы новых алгоритмов. Спикеры расскажут об алгоритме "Королев", принципах его работы и изменениях рынка SEO и SEO-текстов после его внедрения.
Также на конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
В рамках конференции Михаил Волович, руководитель лаборатории факторов ранжирования "Ашманов и партнеры", представит новый сервис, который поможет проанализировать тексты на сайте и адаптировать их для защиты сайта от "Баден-Бадена" и повышения конверсии.
Официальный сайт конференции: https://goo.gl/626mCg
По вопросам коммерческого участия в конференции и информационного партнерства обращайтесь на pr@optimization.ru.