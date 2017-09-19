"Корпорация развития" вышла из пяти нерентабельных проектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. АО "Корпорация развития" подвела итоги работы нового руководства. Менее чем за год под управлением исполняющего обязанности генерального директора Сергея Новицкого проведена ревизия всей документации, анализ производственно-финансовой деятельности дочерних обществ, а также выявлен ряд нарушений и недостатков, для ликвидации которых разработан план действий, сообщили в корпорации.

"До 2017 года в "Корпорации развития" отсутствовала система корпоративных отношений с дочерними и зависимыми обществами в части планирования производственной деятельности, технико-экономических показателей, бюджетирования, отчетности. Установлено, что из 11 дочерних обществ пять не ведут производственно-хозяйственную деятельность, доля корпорации, в уставном капитале которых составляет 100%, суммарные вложения 402,2 млн руб", - говорится в отчете.

Наблюдательным советом уже принято решение о выходе корпорации из учредителей данных обществ: "Урал Промышленный - Полярный" (УПП) №1, 4, 9, "ЮКЭК", "КВАНТ-2"), ведется работа с другими участниками по выкупу долей. Подготовлен комплексный план, в котором основными определены три направления: завершение проектов по созданию инфраструктуры нефтепровода "Заполярье - Пурпе", реализация проектов "Северный широтный ход" и "Полярный кварц".

Основные проекты "Корпорации развития"

В последнее время деятельность предприятий группы компаний сосредоточена на строительстве объектов инфраструктуры нефтепровода "Заполярье - Пурпе" (Ямало-Ненецкий автономный округ - ЯНАО). В рамках шестистороннего соглашения от 2010 года получено 15,5 млрд рублей, но с 2012 года средства не поступали, накопилось существенное недофинансирование.

"Поэтому ввод в эксплуатацию первой очереди очистных сооружений в поселке Коротчаево, инженерных сетей к полигону твердых бытовых отходов в Тазовском районе могут быть закончены в текущем году, а завершение строительства самого полигона, детского сада на 240 мест и спортивно-оздоровительного комплекса в Коротчаево будут перенесены на 2018-2019 годы", - отмечено в отчете.

На данный момент ведутся переговоры по предоставлению проектно-сметной документации, разработанной "Корпорацией развития", на строительство Северного широтного хода (СШХ) (700 км арктической железной дороги - прим. ТАСС) для реализации соглашения между РЖД и ЯНАО. Расходы на проект и подготовку строительства составили 5,18 млрд руб. "Использование данной информации, принадлежащей Корпорации, в реализации проекта СШХ существенно снизило бы риск убытка на сумму 5,18 млрд руб. и дополнительные расходы государства на разработку новой документации", - уточнили в компании.

Построенная корпорацией автомобильная часть мостового перехода через реку Надым, функционирует с 2015 года, стоимость объекта - 9,34 млрд руб. Решается вопрос о льготном налогообложении, консервации железнодорожной части и обслуживании.

Также "Корпорация развития" прикладывает максимальные усилия для запуска производства "Полярного кварца" в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) после консервации, которая длилась более пяти лет. "На повестке остается вопрос о финансировании завоза топлива, закупки ресурсов, оплаты труда. В связи со сформированным "негативным имиджем предприятий группы компаний" потенциальные покупатели продукции оформляют договорные отношения только при условии "оплаты по факту" поставки продукции. Продолжаются судебные разбирательства с Международным финансовым клубом по залоговым обязательствам, привлечена федеральная служба по финансовому мониторингу для оценки "чистоты качества" сделки", - поясняется в документах.

Оптимизация аппарата

"Уже завершена оптимизация: аппарат сокращен на 134 человека, фонд оплаты труда снижен вдвое, расходы на аренду офисов в Москве уменьшены на 38,9 млн рублей в год. Планируется, что командировочные и административные расходы в результате проведенных работ снизятся на 45%", - говорится в отчете.

По последним данным, в судебном производстве в настоящее время находятся 25 гражданских и одно уголовное дело. В 15 делах корпорация и ее дочерние общества являются истцом, общая сумма требований превышает 5,8 млрд рублей. Для сравнения в 14 делах "Корпорация развития" являются ответчиком, в этом случае общая сумма требований 2,2 млрд рублей. "Судебный процесс по иску ООО "Мостострой-12" в сумме 2 млрд. руб. корпорацией не завершен. Истец продал долг третьему лицу. В настоящее время продолжается работа по отстаиванию интересов корпорации", - сказано в отчете.

Чтобы переломить ситуацию подготовлен ряд предложений, которые будут рассмотрены заседании наблюдательного совета 22 сентября.

Сергей Новицкий назначен исполняющим обязанности генерального директора "Корпорации развития" 9 ноября 2016 года. Опытный управленец и строитель. Более 20 лет работал в дочерних предприятиях "Газпрома", занимаясь строительством системы магистральных газопроводов "Сахалин-Хабаровск-Владивосток", "Бованенково-Ухта" и других. Также ранее занимался возведением объектов автозаводов "КамАЗ" и "Атоммаш", автодороги "Тамбов-Пенза", Чита-Забайкальск", Владикавказского вагоноремонтного завода, нефтеналивных терминалов и других важных страны объектов.