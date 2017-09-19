Министр финансов Кипра: республика предлагает новые возможности для инвестиций

ЛИМАССОЛ, 19 сентября. На Кипре завершился Международный саммит инвесторов, организованный Кипрским агентством развития инвестиций и компанией IMH под эгидой президента Республики Кипр г-на Никоса Анастасиадиса. Конференция собрала 150 корпоративных инвесторов более чем из 30 стран - руководителей инвестиционных фондов, частных инвестиционных фирм, коммерческих предприятий, банков, консультационных и других международных организаций из стран Ближнего Востока, Азии, Африки, Европы и США.

Министр финансов Кипра Харрис Георгиадис от лица государства поблагодарил инвесторов за проявленный интерес и выразил признательность организаторам конференции за их инициативу. Он отметил, что в экономике Кипра есть реальные возможности для капиталовложений в тех секторах, которые в последние несколько лет сумели сохранить устойчивость и значительный потенциал для дальнейшего роста, а также в развивающихся отраслях, которые отличает разнообразие возможностей и новые перспективы.

Говоря об индустрии собственности, недвижимости и отдыха, г‑н Георгиадис отметил, что особенно значимыми являются прямые иностранные инвестиции, в частности, в игорно-развлекательные комплексы курортов в Лимассоле и Айя-Напе и др. Он также подчеркнул, что значительный рост в секторе стал результатом расширения деятельности по повышению привлекательности страны и введения целевых налоговых льгот.

Кроме того, г-н Георгиадис обратил внимание на преимущества Кипра в части кадровых ресурсов, налоговой, надзорной и нормативно-правовой базы. В завершение своего выступления он вновь напомнил о стремлении правительства продолжать работу для обеспечения стабильных экономических условий, благоприятных для ведения бизнеса.

Михалис Софоклеус, глава администрации президента Республики Кипр, сообщил, что целевые реформы правительства направлены на достижение приоритетной цели страны - сохранение конкурентных преимуществ Кипра, повышение привлекательности и создание возможностей, которые хотят получить инвесторы. Г-н Софоклеус подчеркнул, что в силу небольшого масштаба экономика страны обладает достаточной гибкостью, проверенной временем устойчивостью и способностью к адаптации, что, по его мнению, особенно важно для всех инвесторов. Говоря о правительственной программе реформ, г‑н Софоклеус отметил, что они направлены на повышение конкурентоспособности страны и привлечение иностранных инвестиций для улучшения состояния не только государственного сектора, но и реальной экономики.

Христодулос Ангастиниотис, председатель Кипрского агентства развития инвестиций (CIPA) подчеркнул, что именно сейчас стоит делать капиталовложения в кипрскую экономику. По его словам, главная цель Кипрского агентства развития инвестиций - поддержка потенциальных и существующих инвесторов, содействие дальнейшему росту инвестиций в Кипр. "Кипрское агентство развития инвестиций ставит своей задачей укрепление разнообразной, устойчивой и ориентированной на рост экономической модели Кипра путем продвижения необходимых реформ, которые помогут сделать предпринимательскую среду максимально благоприятной для бизнеса", - заявил он.

В открытых дискуссиях приняли участие представители бизнес-сообщества, министр здравоохранения Гиоргос Памборидис и министр энергетики, коммерции, промышленности и туризма Йоргос Лаккотрипис, - они проанализировали возможности для капиталовложений в отрасли, относящиеся к их инвестиционным портфелям.

Саммит собрал 150 корпоративных инвесторов более чем из 30 стран: они получили возможность более подробно узнать об инвестиционных возможностях, существующих во всех секторах экономики Кипра, и ознакомиться с презентациями некоторых проектов развития сектора собственности, недвижимости и отдыха. На саммите также присутствовали представители крупнейших компаний, работающих в Кипре в индустрии профессиональных, юридических и финансовых услуг, инвестиционных фондов, транспортных компаний и др. Участникам была также предоставлена возможность провести индивидуальные встречи с представителями компаний и проектов, к которым они проявили интерес, и посетить соответствующие объекты.