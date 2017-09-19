Санитарная авиация Приморья своевременно доставила в больницы 28 тяжелобольных пациентов

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Санитарная авиация Приморского края своевременно доставила в медицинские учреждения 28 тяжелобольных пациентов. В общей сложности вертолеты провели в воздухе в августе 74 часа 17 минут, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
"Специалисты Центра медицины катастроф Приморья также вылетали для консультирования и проведения операций на месте", - добавили в ведомстве.
Два санитарных вертолета марки EurocopterAS-350B3e приобретены в рамках государственной программы "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2020 годы. Специалисты называют их "южным" и "северным" бортами. "Южный" отправляется на санитарные задания из аэропорта "Озерные ключи", "северный" базируется в аэропорту поселка Кавалерово и в основном обслуживает самые удаленные муниципальные образования. Сложных больных при необходимости доставляют в клиники Дальнегорска, Кавалерово и Тернея.
Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков назвал развитие санитарной авиации, инициатором возрождения которой выступил губернатор Владимир Миклушевский, своевременным и дальновидным решением.
"Вертолеты с красным крестом на борту - это визитная карточка приморского здравоохранения. Инициатива губернатора края Владимира Миклушевского, с которой он выступил несколько лет назад, сегодня прямо указывает на то, что в развитии здравоохранения Приморского края наступила новая эпоха", - подчеркнул заместитель главы региона.
Ранее в ежегодном послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин заявил, что программа развития санитарной авиации охватит 34 региона страны. На эти цели субъекты получат средства из федерального бюджета.
В Приморье реализуются государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы, социально значимые проекты и мероприятия в сфере здравоохранения.