25 сентября завершается регистрация на Finopolis 2017

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МОСКВА, 19 сентября. Всего неделя остается до окончания регистрации участников на крупнейшее событие в сфере финансовых технологий - форум Finopolis 2017 в Сочи.
Форум станет площадкой для встреч ведущих экспертов отрасли, а также проведения дискуссий на тему развития финансовых технологий в России и мире. В программе Finopolis 2017 запланировано семь круглых столов и 18 пленарных и секционных дискуссий, на которых выступят более 130 спикеров.
Своим взглядом на настоящее и будущее финансовых технологий поделятся глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, знаменитый футуролог Бретт Кинг, топ-менеджеры компаний финансовой и IT-отраслей. Они обсудят современные тренды в оптимизации взаимодействия мегарегулятора, органов власти и участников финансового рынка, расскажут про повышение доступности финансовых услуг и инструментов, проведут презентации новейших отечественных и зарубежных продуктов и инфраструктурных решений, касающихся дигитализации финансового рынка, поделятся своим видением по обеспечению автоматизации всех аспектов деятельности современной финансовой организации.
Для того чтобы стать участниками всех обсуждений и дискуссий, у гостей форума осталась всего неделя: регистрация закроется 25 сентября.
Основная задача Finopolis 2017 - оказание содействия во внедрении инновационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации.
Форум пройдет 5 и 6 октября 2017 года в Сочи.
Более подробная информация на сайте: www.finopolis.ru
Организатор Finopolis - Банк России
Партнер форума - Ассоциация ФинТех
Стратегический партнер и Генеральный партнер Молодежного дня - Тинькофф Банк
Национальный партнер - Платежная система "Мир"
Официальные партнеры: Visa, "Ак Барс" Банк, Mastercard, Центр финансовых технологий, МТС, "Московская биржа"
Специальные партнеры: ЛАНИТ, SAS, Deloitte, IBS
Генеральный информационный партнер - Business FM
Официальное информационное агентство - ТАСС
Специальные информационные партнеры - Банки.ру, ПРАЙМ
Информационный партнер конкурса финтех-стартапов - Банкир.ру
Информационные партнеры молодежного дня Fintech - SecurityLab, Новое телевидение Кубани
Информационные партнеры - Rusbase, Financial One, ПЛАС, Банковское обозрение, Банковские технологии, BIS Journal.
Подробности на сайте: www.finopolis.ru