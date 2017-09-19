25 сентября завершается регистрация на Finopolis 2017

МОСКВА, 19 сентября. Всего неделя остается до окончания регистрации участников на крупнейшее событие в сфере финансовых технологий - форум Finopolis 2017 в Сочи.

Форум станет площадкой для встреч ведущих экспертов отрасли, а также проведения дискуссий на тему развития финансовых технологий в России и мире. В программе Finopolis 2017 запланировано семь круглых столов и 18 пленарных и секционных дискуссий, на которых выступят более 130 спикеров.

Своим взглядом на настоящее и будущее финансовых технологий поделятся глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, знаменитый футуролог Бретт Кинг, топ-менеджеры компаний финансовой и IT-отраслей. Они обсудят современные тренды в оптимизации взаимодействия мегарегулятора, органов власти и участников финансового рынка, расскажут про повышение доступности финансовых услуг и инструментов, проведут презентации новейших отечественных и зарубежных продуктов и инфраструктурных решений, касающихся дигитализации финансового рынка, поделятся своим видением по обеспечению автоматизации всех аспектов деятельности современной финансовой организации.

Для того чтобы стать участниками всех обсуждений и дискуссий, у гостей форума осталась всего неделя: регистрация закроется 25 сентября.

Основная задача Finopolis 2017 - оказание содействия во внедрении инновационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации.

Форум пройдет 5 и 6 октября 2017 года в Сочи.

Более подробная информация на сайте: www.finopolis.ru

Организатор Finopolis - Банк России

Партнер форума - Ассоциация ФинТех

Стратегический партнер и Генеральный партнер Молодежного дня - Тинькофф Банк

Национальный партнер - Платежная система "Мир"

Официальные партнеры: Visa, "Ак Барс" Банк, Mastercard, Центр финансовых технологий, МТС, "Московская биржа"

Специальные партнеры: ЛАНИТ, SAS, Deloitte, IBS

Генеральный информационный партнер - Business FM

Официальное информационное агентство - ТАСС

Специальные информационные партнеры - Банки.ру, ПРАЙМ

Информационный партнер конкурса финтех-стартапов - Банкир.ру

Информационные партнеры молодежного дня Fintech - SecurityLab, Новое телевидение Кубани

Информационные партнеры - Rusbase, Financial One, ПЛАС, Банковское обозрение, Банковские технологии, BIS Journal.

Подробности на сайте: www.finopolis.ru