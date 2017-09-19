Межрегиональная инициативная группа начала работу в Иркутской области

РУСАДА: визит в РФ аудиторов WADA является рабочим и не подразумевает широкого освещенияСпорт 19 сентября, 13:52
Сенат Конгресса США одобрил выделение военной помощи Украине на сумму $150 млнМеждународная панорама 19 сентября, 13:48
"Сделаем ООН великой": как Трамп предлагает реформировать всемирную организациюМеждународная панорама 19 сентября, 13:45
Погода "на миллион": центральную Россию и Поволжье ждет третья волна "бабьего лета"В стране 19 сентября, 13:43
Учения "Запад-2017": проверка "нервной системы" российской армииАрмия и ОПК 19 сентября, 13:32
"Тракай" подтвердил переход Динияра БилялетдиноваСпорт 19 сентября, 13:26
Суд отложил заседание по иску Розенберга к "Телеграф" из-за неявки ответчикаЭкономика и бизнес 19 сентября, 13:21
Скворцова рассказала об успехах России в развитии ядерной медициныОбщество 19 сентября, 13:20
Новороссийск в январе-августе возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 19 сентября, 12:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Первое заседание межрегиональной общественной инициативной группы прошло в Иркутской области. Встреча состоялась под председательством губернатора области Сергея Левченко, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Группа создана для обсуждения нового курса социально-экономической политики, основанной на модели "Государства развития", - отметили в пресс-службе.
Иркутская область стала первым регионом, где реализуют элементы модели "Государства развития". Целями программы является увеличение обрабатывающего производства, политики импортозамещения, развитие инфраструктуры, выполнение социальных обязательств перед населением.
В 2017 году с компаниями заключено 20 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. По их условиям бизнес должен своевременно платить налоги и зарплату, развивать производство, заботиться о состоянии окружающей среды. Регион в свою очередь оказывает прямую государственную поддержку, понижает налоговые ставки и создает льготные налоговые режимы. С января 2018 года будут устранены неэффективные налоговые льготы.
"По этому пути сегодня идут Индия и Индокитай. До этого, конечно, огромный опыт был наработан в Советском Союзе, в Японии. Китайцы все это использовали, сумели в новых условиях создать очень эффективную модель, которая обеспечивает уже 30 лет подряд самые высокие темпы экономического роста в мире, во всех странах, которые ее используют", - приводит пресс-служба слова советника президента РФ Сергея Глазьева, выступившего на мероприятии.
По словам главы региона, элементы государственного планирования и государственной помощи в промышленности и сельском хозяйстве постепенно вводятся на протяжении двух лет. "Мы сделали только первые шаги, наработали около 10-15 элементов. Думаю, что после двух-трех лет можно будет делать выводы, какие именно меры сработали", - отметил Левченко.