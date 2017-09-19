Межрегиональная инициативная группа начала работу в Иркутской области

Первое заседание межрегиональной общественной инициативной группы прошло в Иркутской области. Встреча состоялась под председательством губернатора области Сергея Левченко, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Группа создана для обсуждения нового курса социально-экономической политики, основанной на модели "Государства развития", - отметили в пресс-службе.

Иркутская область стала первым регионом, где реализуют элементы модели "Государства развития". Целями программы является увеличение обрабатывающего производства, политики импортозамещения, развитие инфраструктуры, выполнение социальных обязательств перед населением.

В 2017 году с компаниями заключено 20 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве. По их условиям бизнес должен своевременно платить налоги и зарплату, развивать производство, заботиться о состоянии окружающей среды. Регион в свою очередь оказывает прямую государственную поддержку, понижает налоговые ставки и создает льготные налоговые режимы. С января 2018 года будут устранены неэффективные налоговые льготы.

"По этому пути сегодня идут Индия и Индокитай. До этого, конечно, огромный опыт был наработан в Советском Союзе, в Японии. Китайцы все это использовали, сумели в новых условиях создать очень эффективную модель, которая обеспечивает уже 30 лет подряд самые высокие темпы экономического роста в мире, во всех странах, которые ее используют", - приводит пресс-служба слова советника президента РФ Сергея Глазьева, выступившего на мероприятии.

По словам главы региона, элементы государственного планирования и государственной помощи в промышленности и сельском хозяйстве постепенно вводятся на протяжении двух лет. "Мы сделали только первые шаги, наработали около 10-15 элементов. Думаю, что после двух-трех лет можно будет делать выводы, какие именно меры сработали", - отметил Левченко.