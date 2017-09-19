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Китай поддержал создание российско-китайско-монгольской рабочей группы

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19 сентября, 14:09 UTC+3

Ее ключевой задачей станет координация действий между заинтересованными в сотрудничестве субъектами власти и бизнеса

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Глава Тувы Шолбан Кара-оол, находящийся с рабочим визитом в Китае, в Пекине встретился с заместителем директора департамента развития западного региона Государственного комитета по развитию и реформе КНР господином Сяо Вэймином. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества в рамках реализации программы создания экономического коридора, подписанной главами России, Китая и Монголии в Ташкенте 23 июня 2016 года.

В разговоре были затронуты, в частности, возможности организации авиаперевозок и развития автомобильного сообщения между российской Тувой и крупными городами КНР, вопросы увеличения туристических потоков, активизации торгово-экономических отношений, реализации иных инфраструктурных проектов с участием инвесторов с обеих сторон. 

Г-н Вэймин поддержал предложение главы Тувы создать трехстороннюю российско-китайско-монгольскую рабочую группу, ключевой задачей которой станет координация действий между заинтересованными в сотрудничестве субъектами власти и бизнеса.

Китайская сторона интересовалась проектом строительства Россией железной дороги Кызыл - Курагино, которая сегодня рассматривается в качестве одного из наиболее реальных вариантов создания нового транспортного коридора между Россией, Китаем и Монголией в рамках подписанной в Ташкенте программы.

Г-н Вэймин попросил Шолбана Кара-оола предоставить по дипломатическим каналам проектную информацию для ознакомления и оценки специалистами возможностей участия Китая в строительстве тувинского ответвления Транссиба.

Вполне осуществимым считает Сяо Вэймин и предложение главы Тувы о партнерстве в строительстве дополнительной угольной электростанции в Кызыле. Этот проект республика вынашивает уже несколько лет, он важен для энергетической безопасности региона, устранения дефицита тепловой и электрической энергии, который сдерживает реализацию крупных инвестиционных проектов, а также социально-экономическое развитие территорий.

Собеседники также договорились на уровне специалистов обсудить инициативу главы Тувы об открытии в двух провинциях Китая - Маньчжурии и Синьцзян-Уйгурском автономном районе - Сибирского торгового дома.

"Проект экономического коридора, подписанный нашими президентами, быстрее перейдет в плоскость практических дел, если в нем уже сейчас будет участвовать весь Сибирский федеральный округ. Это и в ваших интересах, учитывая планы КНР по возрождению Шелкового пути. Ведь единый торговый дом предоставляет хорошую возможность почувствовать и увидеть все преимущества международного сотрудничества, наладить прямые связи между нашим бизнесом. А где торговля там, как известно, жизнь и развитие", - сказал Шолбан Кара-оол.

Программой создания экономического коридора "Китай -Монголия - Россия", напомним, предусмотрены два проекта с участием Тувы - Северный железнодорожный коридор (Курагино - Кызыл -Цаган-Толгой-Арц-суурь - Овот -Эрдэнэт - Салхит-Замын-Удэ - Эрлянь - Уданчаб - Чжанцзякоу - Пекин - Тяньцзинь) и Западный железнодорожный коридор (Курагино - Кызыл - Цаган-Толгой - Арц-суурь - Кобдо - Такешкен - район Хами - Чанцзи-Хуэйский автономный округ - Урумчи). Документ был подписан на трёхсторонней встрече президента России Владимира Путина, председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента Монголии Цахиагийн Элбэгдоржа.

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