Коренные народы Севера обсудили проект будущего герба Югры

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сентября. /ТАСС/. Представители коренных народов Севера, ученые и общественники обсудили проект будущего символа Ханты-Мансийского автономного округа на заседании рабочей группы. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре правительства Югры.
"Жители уверены, что округ должен иметь достойный символ, который соответствует статусу региона и его истории. Кроме того, он должен отвечать всем геральдическим нормам", - сказано в сообщении.
"В обязательном порядке на гербе должны быть знамена или флаги, которые держат щитодержатели, а также изображены два символа княжества - Кодийского и Югорского. Они содержались в Полном собрании законов Российской Империи и утвержденном описании Большого герба Всероссийской Империи 1856 года. Обязательна корона. Со всем остальным можно варьировать. Есть еще одно условие - все детали должны быть четко прорисованы", - рассказала заместитель начальника управления - начальник отдела наград аппарата губернатора Югры Юлия Толстогузова.
Ученые, этнографы и общественники предложили сразу несколько вариантов основных символов герба - щитодержателей. Лис, соболь, птицы, рыбы, которыми богат югорский край. Разногласий не было в одном - непременным элементом герба должен стать медведь - священное животное коренных народов, Хозяин тайги. Свое мнение выказал историк Михаил Ершов: "Можно спорить по поводу того, какое животное изображать на гербе. Но, по моему мнению, нужно отступить от классического черного изображения медведя. Можно сделать эту фигуру "золотой". Именно золотой цвет - символ вечности, отражение другого мира, а медведь будет выступать посредником между эпохами, мирами. Одновременно - это судья".
Одно из предложений - нанести на герб изображение нефтяной вышки, как олицетворение природного богатства. Но общим решением его отклонили и приняли вариант присутствия на гербе элементов черного цвета, как символа углеводородных сокровищ югорских недр.
Особое внимание члены рабочей группы уделили мнению представителей коренных народов Севера. Именно они - носители истории, культурного кода югорской земли. Например, прославленная сказительница, первая поэтесса народа ханты Мария Волдина предложила свой вариант животного-щитодержателя. По ее мнению, им может стать белый конь.
В подтверждение своих слов Мария Кузьминична рассказала древнюю легенду: "Тысячи лет назад в верховьях Оби в одной из семей ханты родился мальчик. Окружающие стали замечать, что ребенок растет буквально на глазах. Мальчик был не по годам смышленый. Любил и понимал природу, явления. И вот, когда он подрос, обратился к отцу с просьбой разрешить ему отправиться в путь, чтобы изучать мир. Он хотел знать, откуда и куда текут реки, почему дует ветер, кто зажигает звезды. Отец разрешил и дал свое благословение. Отправился юноша в путь. По дороге он изучал природу, учил язык птиц и зверей, разговаривал с деревьями. Людям помогал, лечил болезни, давал мудрые советы, кормил голодных, строил жилье бездомным. Весть о славном человеке прокатилась по верховьям главных югорских рек - Оби и Иртыша. Люди спрашивали друг друга: "Что это за человек такой, кому подвластна природа, кто добр, смел и силен? Наверно, это сын Бога". Бог услышал человеческие разговоры и обратился к вопрошающим: "Да, я согласен, чтобы этот человек был мне сыном. Но только если он сам согласится!" Прошли тысячи лет, а Ас Тый Ики - Наблюдающий за миром мужчина, - так назвали своего покровителя ханты, продолжал являться людям. Он по-прежнему помогал всем нуждающимся, давал кров и еду, указывал дрогу заблудшим. Люди встречали Ас Тый Ики в разных местах и всегда они видели его на белом коне. В благодарность ханты ставили для него коновязные столбы, украшали их красивыми узорами, изображая животных и птиц. Так белый конь стал настоящим символом добра, справедливости и силы духа".
После долгих дебатов были приняты несколько вариантов основных элементов будущего герба. Эти предложения лягут в основу символа Югры - сильной, самодостоточной, многовековой. С учетом пожеланий югорчан а также согласно канонам геральдики и появится новый герб Ханты-Мансийского автономного округа.
Расходы на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы" в 2017 году составят 102,813 млн руб. В 2016 году они составили 102,632 млн руб.
Программа предусматривает активное вовлечение коренных малочисленных народов в мероприятия, направленные на развитие традиционной культуры, родного языка, национального спорта и финно-угорских связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов. Целевые показатели госпрограммы предусматривают увеличение числа таких граждан более чем на 14% к 2020 году - с 3721 до 4250 человек. Общее финансирование госпрограммы за пять лет составит более 453 млн рублей, из них доля бюджета автономного округа превышает 98% (более 444 млн рублей).