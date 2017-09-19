Коренные народы Севера обсудили проект будущего герба Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сентября. /ТАСС/. Представители коренных народов Севера, ученые и общественники обсудили проект будущего символа Ханты-Мансийского автономного округа на заседании рабочей группы. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре правительства Югры.

"Жители уверены, что округ должен иметь достойный символ, который соответствует статусу региона и его истории. Кроме того, он должен отвечать всем геральдическим нормам", - сказано в сообщении.

"В обязательном порядке на гербе должны быть знамена или флаги, которые держат щитодержатели, а также изображены два символа княжества - Кодийского и Югорского. Они содержались в Полном собрании законов Российской Империи и утвержденном описании Большого герба Всероссийской Империи 1856 года. Обязательна корона. Со всем остальным можно варьировать. Есть еще одно условие - все детали должны быть четко прорисованы", - рассказала заместитель начальника управления - начальник отдела наград аппарата губернатора Югры Юлия Толстогузова.

Ученые, этнографы и общественники предложили сразу несколько вариантов основных символов герба - щитодержателей. Лис, соболь, птицы, рыбы, которыми богат югорский край. Разногласий не было в одном - непременным элементом герба должен стать медведь - священное животное коренных народов, Хозяин тайги. Свое мнение выказал историк Михаил Ершов: "Можно спорить по поводу того, какое животное изображать на гербе. Но, по моему мнению, нужно отступить от классического черного изображения медведя. Можно сделать эту фигуру "золотой". Именно золотой цвет - символ вечности, отражение другого мира, а медведь будет выступать посредником между эпохами, мирами. Одновременно - это судья".

Одно из предложений - нанести на герб изображение нефтяной вышки, как олицетворение природного богатства. Но общим решением его отклонили и приняли вариант присутствия на гербе элементов черного цвета, как символа углеводородных сокровищ югорских недр.

Мнение коренных народов Севера

Особое внимание члены рабочей группы уделили мнению представителей коренных народов Севера. Именно они - носители истории, культурного кода югорской земли. Например, прославленная сказительница, первая поэтесса народа ханты Мария Волдина предложила свой вариант животного-щитодержателя. По ее мнению, им может стать белый конь.

В подтверждение своих слов Мария Кузьминична рассказала древнюю легенду: "Тысячи лет назад в верховьях Оби в одной из семей ханты родился мальчик. Окружающие стали замечать, что ребенок растет буквально на глазах. Мальчик был не по годам смышленый. Любил и понимал природу, явления. И вот, когда он подрос, обратился к отцу с просьбой разрешить ему отправиться в путь, чтобы изучать мир. Он хотел знать, откуда и куда текут реки, почему дует ветер, кто зажигает звезды. Отец разрешил и дал свое благословение. Отправился юноша в путь. По дороге он изучал природу, учил язык птиц и зверей, разговаривал с деревьями. Людям помогал, лечил болезни, давал мудрые советы, кормил голодных, строил жилье бездомным. Весть о славном человеке прокатилась по верховьям главных югорских рек - Оби и Иртыша. Люди спрашивали друг друга: "Что это за человек такой, кому подвластна природа, кто добр, смел и силен? Наверно, это сын Бога". Бог услышал человеческие разговоры и обратился к вопрошающим: "Да, я согласен, чтобы этот человек был мне сыном. Но только если он сам согласится!" Прошли тысячи лет, а Ас Тый Ики - Наблюдающий за миром мужчина, - так назвали своего покровителя ханты, продолжал являться людям. Он по-прежнему помогал всем нуждающимся, давал кров и еду, указывал дрогу заблудшим. Люди встречали Ас Тый Ики в разных местах и всегда они видели его на белом коне. В благодарность ханты ставили для него коновязные столбы, украшали их красивыми узорами, изображая животных и птиц. Так белый конь стал настоящим символом добра, справедливости и силы духа".

После долгих дебатов были приняты несколько вариантов основных элементов будущего герба. Эти предложения лягут в основу символа Югры - сильной, самодостоточной, многовековой. С учетом пожеланий югорчан а также согласно канонам геральдики и появится новый герб Ханты-Мансийского автономного округа.

Справка

Расходы на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы" в 2017 году составят 102,813 млн руб. В 2016 году они составили 102,632 млн руб.

Программа предусматривает активное вовлечение коренных малочисленных народов в мероприятия, направленные на развитие традиционной культуры, родного языка, национального спорта и финно-угорских связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов. Целевые показатели госпрограммы предусматривают увеличение числа таких граждан более чем на 14% к 2020 году - с 3721 до 4250 человек. Общее финансирование госпрограммы за пять лет составит более 453 млн рублей, из них доля бюджета автономного округа превышает 98% (более 444 млн рублей).