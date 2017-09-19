Сергей Левченко поблагодарил Дениса Мацуева за участие в фестивале "Звезды на Байкале"

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поблагодарил Народного артиста России, пианиста Дениса Мацуева за участие в XII Международном музыкальном фестивале "Звезды на Байкале", который завершился 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Фестиваль является подлинным музыкальным форумом, наполненным атмосферой творчества, ярких и запоминающихся впечатлений, новых встреч. Высокий профессионализм, отточенное мастерство, талант, признанный во всем мире, продемонстрировали все участники фестиваля. Иркутяне, гости города имеют возможность соприкоснуться с мастерством прославленных дирижеров, музыкантов, танцоров и вокалистов. От всей души благодарю за это художественного руководителя фестиваля, Народного артиста России Дениса Мацуева и всех участников", - цитирует пресс-служба Сергея Левченко.
На фестивале выступают звезды мировой классической музыки, проходят прослушивание юных музыкантов региона - соискателей стипендий Межрегионального благотворительного общественного фонда "Новые имена" им. И.Н. Вороновой - и благотворительный аукцион, вырученные деньги от которого идут на покупку музыкальных инструментов для талантливых детей.
Сергей Левченко также вручил уроженцу Иркутской области знак и удостоверение почетного гражданина региона. "Пианист награжден... за деятельность, способствующую всестороннему развитию региона и повышению его авторитета в Российской Федерации и за рубежом", - говорится в материале пресс-службы.