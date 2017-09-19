Индекс промышленного производства в Челябинской области вырос на 4,8%

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 сентября. Индекс промышленного производства в Челябинской области в январе-августе 2017 года вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора по итогам рабочей встречи главы региона Бориса Дубровского с министром экономического развития области Сергеем Смольниковым.
"Регион идет с опережением относительно общероссийских показателей, которые составляют 1,9%", - отметил министр.
"Демонстрируемый сейчас рост промышленности Челябинской области - это фактически восстановление позиций. Мы неоднократно подчеркивали, что, преодолевая кризис, экономика Южного Урала оживает и набирает ход быстрее общероссийских темпов", - отметил Борис Дубровский.
Положительную динамику показывают следующие отрасли: добыча полезных ископаемых (+8,9%), металлургия (+6,8%), обрабатывающие производства (+4,9%), пищевая промышленность (+3,6), - отмечается в сообщении.
Кроме того, на 7,4% увеличилась среднемесячная заработная плата, которая составила 31,5 тыс. руб. "Корректируя этот показатель с учетом инфляции, получаем рост зарплаты на 3,9%", - уточнил Смольников.