Эксперты ГК QBF стали участниками международного банковского форума

С 13 по 16 сентября 2017 года в Сочи прошел форум "Банки России - XXI век". На круглом столе, посвященном работе Фабрики проектного финансирования ВЭБ, выступил управляющий партнер QBF Зелимхан Мунаев

Традиционный форум, который проводится по инициативе Ассоциации региональных банков "Россия", ежегодно объединяет представителей власти и бизнеса, отечественных и зарубежных экспертов в области финансовой индустрии. В этом году в мероприятии приняли участие руководители Банка России, представители федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеры многих российских и иностранных финансовых организаций. Группу компаний QBF на форуме представляли управляющий партнер Зелимхан Мунаев, генеральный директор Станислав Матюхин, операционный директор Ольга Бехтерева и заместитель генерального директора Юрий Минаев.

В среду, 13 сентября, делегаты от QBF приняли участие во внеочередном заседании совета Ассоциации банков "Россия". На мероприятии состоялись выборы нового главы объединения. По итогам голосования Ассоциацию возглавил бывший первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтовский. Экс-глава структуры Анатолий Аксаков занял кресло председателя совета ассоциации. Во вновь избранный совет вошли 40 представителей российских банков.

На следующий день, 14 сентября, форум открыло выступление председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, затронувшей тему криптовалют. По мнению главы ЦБ, легальный оборот электронных денег связан с высокими рисками, однако не все участники форума разделили данную позицию. Так, председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков рассказал о том, что в Государственной Думе сформирован Совет по финансовым технологиям, одна из задач которого заключается в анализе рынка криптовалют. Спикер подчеркнул, что сейчас данному явлению в целом необходимо дать четкое определение, а также сформировать площадку для институционализации всех процессов, связанных с криптовалютами.

Пленарное заседание банковского форума было посвящено тенденциям развития финансово-банковской индустрии. На заседании, которое провел Анатолий Аксаков, обсудили ключевые параметры развития российской банковской системы на фоне общемировых показателей, коснулись вопросов регулирования банковского сектора и перспектив развития отечественного рынка капитала.

В третий день форума, 15 сентября, прошел круглый стол "Роль банков и участников финансового рынка в инвестиционном процессе и проектном финансировании", посвященный созданию Фабрики проектного финансирования ВЭБ. По плану Внешэкономбанка, в новую структуру предполагается привлечь денежные средства институциональных инвесторов - негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.

Выступивший на мероприятии с докладом управляющий партнер QBF Зелимхан Мунаев выразил сомнение в том, что надежды на данные источники финансирования оправдаются. Эксперт напомнил, что с 2014 года НПФ не получают средства накопительной части трудовой пенсии, т. к. капитал конвертируется в баллы. Имеющиеся ресурсы негосударственные пенсионные фонды вкладывают в долгосрочные инвестиционные инструменты (депозиты и ценные бумаги), поэтому свободных средств у них крайне мало. Очень ограничены резервы страховых компаний. "Рынок автострахования, еще лет пять назад являвшийся драйвером страхового рынка, практически не растет - рынок КАСКО сократился, рынок ОСАГО убыточен", - подвел итоги Зелимхан Мунаев.

Управляющий партнер QBF отметил, что для развития фабрики проектного финансирования необходимы принципиально иные источники дохода - средства широких слоев населения. "Думаю, ценные бумаги фабрики могут быть интересны для частных инвесторов, - подчеркнул спикер. - Отмечу, что данные облигации будут иметь государственную гарантию, при этом их доходность выше доходности облигаций федерального займа".

Зелимхан Мунаев рассказал, что вкладывать капитал в развитие фабрики будет выгодно и квалифицированным инвесторам (банкам, страховым компаниям, негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям, государственным корпорациям и т. д.), и частным лицам, которые смогут приобрести ценные бумаги новой структуры по рекомендациям финансовых советников.

Кроме насыщенной официальной программы, в которую вошли заседания, панельные дискуссии, круглые столы и деловые завтраки, в рамках форума состоялись культурно-развлекательные и спортивные мероприятия. В частности, в ледовом дворце "Айсберг" прошел спектакль "Ромео и Джульетта", а на стадионе "Спутник-спорт" состоялся турнир по футболу. Участники конференции были приглашены на вечерние фуршеты, на которых коллеги по отрасли получили возможность пообщаться в непринужденной обстановке.