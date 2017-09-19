Проблемы молодежи СКФО будут обсуждаться на форуме "Сообщество" в Ставрополе

Минтранс РФ не получал от Украины уведомления о штрафах для российских авиакомпанийЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:20
Показ "Матильды" на "Кино Экспо" в Петербурге перенесли на 20 сентябряКультура 19 сентября, 18:13
Суд обязал "Укргаздобычу" выплатить более $7,5 млн "дочке" Сбербанка по кредитуЭкономика и бизнес 19 сентября, 18:09
ЕСПЧ не будет пересматривать свое решение по делу о теракте в БесланеОбщество 19 сентября, 17:53
Трудовые мигранты "китайской Кремниевой долины" лишились жильяСоциальная ответственность 19 сентября, 17:46
Ученые обнаружили способность гриба разлагать пластикСоциальная ответственность 19 сентября, 17:38
В Элисте прошел окружной этап по ЮФО конкурса "СМИротворец"Новости партнеров 19 сентября, 17:34
Расширяя присутствие: в Израиле появилась первая постоянная база армии СШАМеждународная панорама 19 сентября, 17:30
Трамп: США будут вынуждены "полностью уничтожить" КНДР в случае угрозыМеждународная панорама 19 сентября, 17:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 сентября 2017 г. /Общественная палата РФ/. Форум "Сообщество" в Ставрополе объединит усилия НКО, власти и бизнеса для решения проблем молодежи.
Отсутствие работы и низкие зарплаты, профориентация и социальная адаптация выпускников школ, противодействие деструктивным явлениям и организация досуга.
По мнению экспертов, некоммерческий сектор может и должен принять активное участие в решении проблем молодежи. В частности, социально ориентированные некоммерческие организации уже сейчас активно работают с молодежью в таких сферах, как профессиональная ориентация, помощь в трудоустройстве, организация интересного досуга и противодействие деструктивным явлениям вроде "групп смерти", "АУЕ" и наркомании.
Однако чтобы НКО могли работать более эффективно, им необходима поддержка власти, бизнеса и СМИ.
В преддверии форума "Сообщество" Союз молодежи Ставрополья провел опрос среди представителей НКО, чтобы выяснить основные проблемы, препятствующие развитию "третьего сектора" в СКФО.
Представители некоммерческих организаций заявили о недостаточной финансовой поддержке со стороны государства, невосприимчивости власти к общественным запросам и интересам граждан, давлении со стороны контролирующих органов и недоверии населения к деятельности НКО.
Как именно помочь НКО и объединить усилия всех секторов в решении проблем молодежи, обсудят участники форума 26 сентября на секции "Молодежная политика СКФО".
Основной задачей участников станет разработка дорожной карты, в которую войдут конкретные рекомендации, а также успешные практики для дальнейшего распространения по всем регионам СКФО.
Модератором дискуссии выступит председатель Комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, ректор РГСУ Наталья Починок.
Форум для гражданских активистов и представителей НКО Северо-Кавказского федерального округа пройдет в Ставрополе 26-27 сентября.
Подать заявку на участие в форуме можно здесь: http://xn--90aci0ajbadllemfl7f.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
В 2017 году окружные форумы "Сообщество" уже прошли в Ярославле (ЦФО), Красноярске (СФО), Казани (ПФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Тюмени (УФО). Также форумы пройдут в Ставрополе 26-27 сентября (СКФО), Владивостоке 10-11 октября (ДФО), Санкт-Петербурге 24-25 октября (СЗФО).
Итоговый форум "Сообщество", который соберет участников со всей России, пройдет в Москве 2-3 ноября. В нем предполагается участие президента России Владимира Путина.