В Элисте прошел окружной этап по ЮФО конкурса "СМИротворец"

МОСКВА, 19 сентября 2017 г. /Оргкомитет конкурса "СМИротворец"/. Пожелание белой дороги - пожелание чистого, светлого пути, без препятствий и трудностей. Эти слова, пожалуй, чаще других звучали в середине сентября в Элисте - в адрес самых талантливых, самых ярких журналистов Юга России, освещающих межнациональную тему.

Калмыкия уже второй раз принимает участников творческого состязания на лучшее освещение межнациональных и этноконфессиональных отношений. В 2014 награды самым талантливым "СМИротворцам" Юга России также вручали в Элисте.

За три года многое изменилось: увеличилось число конкурсных работ, выросло мастерство участников, возникло множество идей межрегиональных проектов. Неизменным остается лишь одно: искренняя увлеченность темой, готовность узнавать свою страну, традиции и обычаи народов, населяющих ее, и желание рассказывать об этом своим читателям, слушателям, зрителям.

Заветный приз - статуэтку, изображающую солнце с лучами, где каждый луч символизирует один из 193 народов, живущих в стране, получили 13 журналистов ЮФО. Самых талантливых, самых увлеченных темой. Для того чтобы их найти, члены экспертного совета и жюри конкурса рассмотрели 768 работ из 181 СМИ, выходящих в ЮФО. В шорт-лист вошли публикации 40 средств массовой информации, и лишь 13 из них стали победителями.

Награды лучшим "СМИотворцам" Юга вручали глава Республики Калмыкия Алексей Орлов, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге, председатель жюри окружного этапа Санал Шавалиев, возглавляющий Союз журналистов Калмыкии.

Единогласным решением жюри спецприз получила старейшая газета Калмыкии - "Хальмг унн", отмечающая в 2017 году вековой юбилей. Идея этого издания родилась в Санкт-Петербурге, где учился один из основателей газеты Номто Очиров, а первый ее номер вышел в свет в Астрахани. Название неоднократно менялось, 13 лет в связи с депортацией калмыков газета не выходила, но пережив все трудности и лишения, она по-прежнему остается самым авторитетным СМИ в республике. И так же, как век назад, объединяет разные регионы: к 100-летию издания был приурочен I Международный форум журналистов "Национальная пресса сегодня", в рамках которого и прошел окружной этап конкурса "СМИротворец".

Для того чтобы обсудить перспективы и проблемы национальной журналистики, в Элисту съехались коллеги из 20 регионов России Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, Тувы, Бурятии, Москвы и Санкт-Петербурга. Приехали и представители СМИ Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Деловая программа форума была насыщенной и динамичной. Проблематика межнациональных отношений обсуждалась в рамках отдельной секции, организованной Гильдией межэтнической журналистики. Участники - члены жюри, победители "СМИротворца" разных лет, представители региональных СМИ - говорили о межрегиональном сотрудничестве, обсуждали кейсы из своей практики и проекты, которые были реализованы гильдией в различных регионах страны. Среди них - и конкурс, и этноэкспедиции на берегах Волги и Байкала, и Школа межэтнической журналистики, обучение в которой за два года прошли более 500 студентов из 23 регионов страны. Такие проекты позволяют лучше узнать свою страну, традиции и обычаи разных народов, которые вместе составляют единую российскую нацию.

Что же касается традиций и обычаев ойратов-калмыков, самой этой древней земли, то она завораживает любого гостя республики. В этом на личном опыте убедились участники форума. Один из дней был полностью отдан знакомству с культурой, обрядами, кухней Калмыкии.

Гости побывали на Джангариаде - главном культурно-спортивном празднике республики. Название праздник получил в честь древнего эпоса "Джангар", повествующего о стране счастья и благоденствия и подвигах воинов-богатырей. Спортивная часть Джангариады была представлена состязаниями в национальных видах спорта: скачках на лошадях, стрельбе из лука и национальной борьбе.

На празднике был развернут настоящий калмыцкий хотон (стоянка) из кибиток районов республики. В каждой кибитке гостей встречали песнями, танцами и угощениями, среди которых особое место по праву принадлежит калмыцкому чаю - с молоком, маслом, солью, мускатным орехом и лавровым листом.

По соседству с хотоном расположился "город мастеров". Оригинальные изделия калмыцких ремесленников, сувениры с национальной символикой вызвали огромный интерес у участников журналистского форума. Каждый из гостей увез с собой сувенир из Калмыкии. А еще - имена и контакты новых друзей, планы и идеи новых материалов. И добрые пожелания от хозяев форума: "Пусть все сбудется! Белой дороги!"

Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится с 2008 года по инициативе Гильдии межэтнической журналистики. В 2017 году конкурс проводится Федеральным агентством по делам национальностей в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Реализация государственной национальной политики" по инициативе и при поддержке Гильдии межэтнической журналистики.