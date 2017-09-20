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Провайдеры аэронавигационного обслуживания стран СНГ обсудили взаимодействие

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20 сентября, 9:52 UTC+3

Встреча состоялась в рамках совещания Координационного совета "Евразия"

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© Корпорация ОРВД

34-е совещание Координационного совета "Евразия", объединяющего провайдеров аэронавигационного обслуживания (АНО) из восьми государств СНГ, завершило работу в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). В саммите, местом проведения которого стал курорт на берегу Исык-Куля, приняли участие представители восьми стран - Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также постоянные наблюдатели и производители аэронавигационного оборудования из разных стран ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, в совете участвовали представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

Делегацию российского провайдера АНО - Федерального государственного унитарного предприятия "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" - возглавил генеральный директор Игорь Моисеенко. Отметим, что на период 2016-2018 гг. ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" председательствует в КС "Евразия".

"Трудно переоценить значение данного аэронавигационного форума с точки зрения укрепления связей между поставщиками АНО на евразийском пространстве. На площадке Координационного совета происходит обмен уникальным профессиональным опытом. Вместе мы способны найти ответы на многие важные вопросы, связанные с повышением оперативности решения проблем между органами ОрВД смежных государств и разработкой согласованных предложений для национальных авиационных администраций", - считает Игорь Моисеенко.

В ходе мероприятия участники выступили с докладами о текущей работе провайдеров АНО государств-членов КС "Евразия", реализуемых проектах и внедрении перспективных технологий и процедур в области ОрВД. Российская делегация представила обновленную информацию о проведении модернизации Единой системы организации воздушного движения, по программе укрупнения центров обслуживания воздушного движения (ОВД), по программам подготовки персонала и развития международного сотрудничества. Следующее 35-е совместное совещание Координационного совета и Координационной группы экспертов "Евразия" запланировано на весну 2018 года.

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