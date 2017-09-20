Специалисты "Швабе" признаны лучшими изобретателями и рационализаторами

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Сотрудники уральского предприятия холдинга "Швабе" удостоены почетных грамот Свердловской областной общественной организации "Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов" и премий имени И.И. Ползунова и Л.Я. Мехонцева.
Пять сотрудников службы НИОКР предприятия холдинга "Швабе" - Уральского оптико-механического завода (УОМЗ) удостоены наград Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов за активное участие, а также практические результаты в новаторской деятельности по итогам 2016 года. Благодаря непосредственному участию специалистов в 2016 году предприятие защитило 12 объектов интеллектуальной собственности, вместе с тем получив 40 рационализаторских предложений, общий экономический эффект от внедрения которых составит более 2 млн руб.
"За многолетнюю историю развития на предприятии сложился сильный трудовой коллектив из высококвалифицированных специалистов, которым УОМЗ гордится и дорожит. Сегодня большую часть заводчан составляют молодые и перспективные работники, которые не только разрабатывают уникальные изделия оборонного и гражданского назначения, но и вносят свой новаторский вклад в развитие производства. Рад, что эта сторона их трудовой деятельности по праву была отмечена высокими наградами", - отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.
Лауреатами премии имени И.И. Ползунова стали сотрудники научно-конструкторского бюро спецтехники УОМЗ - начальник отдела электронных систем питания, управления и обработки сигналов Алексей Партин, начальник отдела программно-математического обеспечения Елена Донгак и главный специалист лаборатории бортовых вычислителей и СБИ Дмитрий Артюхин.
В частности, в рамках своего отдела Алексей Партин разработал четыре программы для ЭВМ, из них две зарегистрированы УОМЗ в 2016 году и уже активно применяются на практике. Елена Донгак является автором двух компьютерных программ и имеет один патент на полезную модель - на две из данных разработок УОМЗ в прошлом году получены патенты. На счету Дмитрия Артюхина четыре разработки, защищенные охранными грамотами, в том числе "Программа управления трехразрядной индикацией транспортного светофора с разными циклами работы", помогающая снизить количество дорожных пробок и повысить безопасность движения.
Звание лауреатов премии имени Л.Я. Мехонцева присвоено специалистам технической службы и конструкторского бюро светотехники, геодезии и систем безопасности УОМЗ - ведущему инженеру-технологу Юлии Азовской и руководителю программы - начальнику комплексной лаборатории светосигнального оборудования Дмитрию Любушкину.
В 2016 году Юлия Азовская подала 34 рационализаторских предложения, разработанных самостоятельно и в соавторстве с другими работниками предприятия, 28 из них внедрены на УОМЗ, что привело к достижению экономического эффекта, высвобождению оборудования, улучшению качества изготовления деталей и существенному снижению трудоемкости. Дмитрием Любушкиным подано 6 рационализаторских предложений, экономический эффект от внедрения которых составит более 2 млн руб.
Напомним, Уральский оптико-механический завод - одно из крупнейших предприятий оптической отрасли России, а также один из ведущих производителей в составе "Швабе". Сегодня в производстве высокотехнологичной продукции на предприятии заняты свыше 2500 человек. Портфель объектов интеллектуальной собственности УОМЗ с каждым годом увеличивается и в настоящее время составляет более 700 объектов, включая патенты и секреты производства.