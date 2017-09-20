Бизнес-школы РАНХиГС возглавили Народный рейтинг российских школ МВА

МОСКВА, 20 сентября /РАНХиГС/. Шесть бизнес-школ РАНХиГС вошли в число самых лучших бизнес-школ народного рейтинга, составленного порталом "МВА в Москве и России" при участии Российской лиги МВА. Первую строчку между собой разделили Международная программа Executive MBA РАНХиГС/Kingston University London и Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

В рейтинг также вошли и другие бизнес-школы РАНХиГС. Третье место разделили Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ) и Школа IT-менеджмента Экономического факультета РАНХиГС. На восьмой строчке находится Высшая школа финансов и менеджмента (ВШФМ), а девятую занял Институт государственной службы и управления (ИГСУ).

Народный рейтинг считается одним из самых объективных рейтингов российских бизнес-школ. Он основан непосредственно на оценках самих выпускников программ MBA и Executive MBA. В этом году в опросе приняло участие свыше 1000 выпускников 2013-2015 гг. выпуска из 43 бизнес-школ девять городов.

Для достижения наибольшей эффективности к оценке результатов опроса не привлекаются эксперты в сфере бизнес-образования, а методика подсчета не предполагает использования корректирующих коэффициентов. Независимость рейтинга определяется отсутствием прямого или косвенного финансового участия бизнес-школ в процессе создания рейтинга.

Согласно полученным авторами исследования данным, имеется тенденция продвижения по карьерной лестнице внутри каждой категории менеджеров среди выпускников программ МВА. Эта тенденция также сопровождается увеличением дохода выпускников. Средний рост доходов по всем должностным категориям слушателей МВА через два года после окончания бизнес-школы Москвы составил 47%, в Санкт-Петербурге - 58%, в регионах - 34%.

Дмитрий Соколов

руководитель пресс-службы РАНХиГС

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