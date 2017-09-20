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Мурманская область представляет туристические возможности на выставке "Отдых/Leasure 2017"

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20 сентября, 12:10 UTC+3
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Заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий и министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова приняли участие в церемонии открытия 23-й международной туристической выставки "Отдых/Leasure 2017". Трехдневное мероприятие, которое проходит в Москве, объединило более 670 участников из 64 стран и регионов России.

Мурманская область представляет свои туристические возможности на объединенном стенде, организованном Центром кластерного развития Мурманской области при поддержке регионального министерства развития промышленности и предпринимательства.

Григорий Стратий также принял участие в пленарном заседании "Открытый диалог руководителей туристической отрасли", организованном Министерством культуры РФ. Основными темами обсуждения стали обзор российской туристской отрасли на сегодняшнем этапе, взаимодействие туризма и власти, образ современной России в мире, эффективная работа в высококонкурентной среде. Спикерами заседания выступили заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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